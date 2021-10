Los juegos de infancia son una gran herramienta para el aprendizaje que, al crecer, solemos perder. Pero en el cosplay esta práctica se mantiene viva y revela nuevos talentos a quienes la realizan.

Andrea Abab y Julio Minchala son dos guayaquileños que destacan por elevar este hobbie hasta un plano profesional y hoy conversan con EXPRESIONES sobre sus inicios, lo que han aprendido y cómo han expandido sus talentos y capacidad al tomar su afición por los cómics, animes y videojuegos en un trabajo que miles de personas admiran o son contratados por marcas.

Andy Pandy y J.D Minchala Gerardo Menoscal//EXPRESO

Así inició

Japón es la capital del cosplay. En ese país surgió la tendencia en la década de los setenta en las tiendas de cómics, en donde se comenzaron a reunir los fans y compradores, y asistían disfrazados. Con el paso del tiempo, esta tendencia comenzó a trascender fronteras y se popularizó en todo el mundo, hasta alcanzar distintos ámbitos y tipos de público. El cosplay se extiende a diferentes mundos de historias ficticias que pueden provenir del cómic, del anime, el cine, la televisión, la literatura y los videojuegos.

Andy Pandy

Andrea Abad, 29 años.

Personaje: 2B (Nier: Automata), videojuego.

Cursaba los últimos años de colegio, de eso hace casi 11 años, cuando Andrea, conocida en el mundo digital como Andy Pandy, se interesó por el mundo del cosplay, ya que tenía mucha atracción por el mundo del anime y el manga. Fue en un festival asiático, propuesto por ella y sus compañeras de curso en el colegio religioso en el que estudiaba, que tuvo su primer acercamiento con lo que hoy es su gran afición. Ranma Saotome, del Ranma ½, fue su primer cosplay, el cual recuerda con cariño, pero no está orgullosa de su maquillaje. “Me gusta mucho interpretarlo y aún tengo ese disfraz. Todavía me queda”, explica entusiasmada.

Andrea estudió Marketing y es maquillista profesional, esto último fue el talento que descubrió gracias a este hobbie. “Cuando era adolescente, hubiera rechazado el maquillaje, tampoco sé dibujar, pero por mis personajes aprendí gracias a tutoriales y cursos. Ahora me dedico a esto profesionalmente. Hago maquillaje social, pero mi fuerte es el de efectos especiales”, cuenta la joven, quien tiene casi 50 trajes.

2B. Gerardo Menoscal//EXPRESO

Sus personajes, tips y estilo de vida los cuenta en sus redes sociales. En Instagram cuenta con más de 22 mil seguidores, lo que la posiciona como influencer en su rubro. Twitch, una plataforma para transmisiones en vivo, es otra red social en la que está presente. Allí demuestra sus habilidades en los videojuegos.

“Mi comunidad es muy activa y cercana. El cosplay atrae a gente que ama lo mismo que yo, pero que no necesariamente también quieren serlo. Los que inician o los colegas también toman inspiración en cada prueba de maquillaje o tutorial. Aprendemos de todos”.

Andy tiene especial cariño por el personaje de Harley Quinn, en la portada de EXPRESIONES usa el atuendo que lleva en la película Aves de Presa.

Andy Pandy interpretando a 2B (Nier: Automata) Gerardo Menoscal//EXPRESO

J.D. Minchala

Julio Minchala, 29 años.

Personaje: Alastor (Hazbin Hotel), programa de TV.

En su tiempo libre, Julio, productor audiovisual de profesión, da rienda suelta a su imaginación en el cosplay, ya sea buscando nuevas técnicas de maquillaje o los elementos adecuados para sus trajes.

Empezó en el 2015, cuando entraba en su etapa universitaria. Desde la adolescencia ha sido fan de los cómics y los videojuegos y siempre tuvo las ganas de hacerlo hasta que se animó a ir a una convención. “Mi primer cosplay fue de El Joker, un personaje con el cual siempre me he sentido identificado. Es todo lo contrario a mi personalidad. Es metódico e inteligente. Su extroversión y diversión es me atraparon. Considero que hacer cosplay ha sido terapéutico, porque me ha ayudado a desarrollar esas aptitudes interpersonales.

The Joker. gerardo

Al tener esta caracterización, pude irme abriendo a desconocidos que estaban más interesados en el traje y el personaje que en mí”, explica. Aclara que hacer caracterizaciones que no requieran de tanto maquillaje en el rostro, le daba miedo porque reconocerían su cara, pero lo ha ido enfrentando. Actualmente tiene 11 trajes de personajes de cómics, series de televisión y videojuegos.

También tiene una sólida comunidad de seguidores en redes sociales. Casi cada noche tiene transmisiones de videojuegos en Twitch y en Instagram comparte sesiones de fotos con sus personajes. Sus estudios universitarios le han dado herramientas para contenidos en las diferentes plataformas. “Convivir y mantener una charla con mis seguidores me ayuda a seguir compartiendo y aprendiendo de mis caracterizaciones o de trucos de juegos”.

Ser autodidacta es parte de este pasatiempo. J.D. aprendió a maquillarse gracias a una amiga, quien le hizo su primer caracterización. Todo lo demás lo ha aprendido en tutoriales de Internet. Con el cosplay ha llegado hasta a Perú, visitando convenciones de videojuegos.

Resalta que este hobby le enseñó a mantener su niño interior vivo y ganar amigos muy cercanos. “Crecer no es dejar de jugar, es saber tus responsabilidades manteniendo las cosas que te hacen feliz”, concluye. La interpretación que requiere cada personaje lo ha involucrado cada vez más en la actuación, rama artística que le llama mucho la atención.

Julio en la caracterización de Alastor. Gerardo Menoscal//EXPRESO

Imperdibles

Andy y J.D. son parte de la Comic Con 2021, que se desarrollará en Guayaquil el 4 y 5 de diciembre. Ellos tendrán varios cambios de personajes y estrenos para esta convención que atrae a los más fanáticos del mundo de los videojuegos y los cómics. Prometen un stand exclusivamente dedicado para conversar con sus seguidores.

La comunidad cosplayer en Ecuador es numerosa, pero no está agrupada. Ambos coinciden en que, cada vez, hay más personas que se animan a participar de esta curiosa forma de expresión.

Aunque dedican gran parte de su tiempo a la creación de trajes y perfeccionar su maquillaje, no consideran que pueden vivir del cosplay. Ecuador no es un mercado fuerte.

Instagram es la red social que más utilizan para conectar con nuevo público, ahí comparten desde tutoriales hasta nuevos videojuegos.

Fotos: Gerardo Menoscal.

Producción: AlejandraCereceda.

Agradecimientos: MAAC Museo Antropológico y de Arte (www.museos.culturaypatrimonio.gob.ec).