El nombre de Aitana es sinónimo de furor, éxito y ventas. La joven cantante española es la estrella con más repercusión de los últimos años de la música pop en su país, y esto se traduce a que suceda casi de forma similar en América Latina.

Actualmente tiene su segundo disco en tour, 11 razones, cuya gira es de las primeras de España luego de la pandemia, por lo que tiene ciertos altibajos propios de esta nueva normalidad, entre ellos el no poder salir aún al extranjero para darle la vida que le corresponde. Sin embargo, Aitana ya tiene casi listo su tercer álbum, por eso ya está dando algunos adelantos. Berlín, su más reciente single en solitario, pertenece a esta etapa.

Pero como ya lo dijimos, Aitana y éxito van de la mano, por lo que cuenta con otras colaboraciones, algo que la mantiene muy vigente dentro y fuera de territorio ibérico.

En el caso particular de Mon Amour, que se encuentra entre las canciones más virales de Ecuador y de Sudamérica gracias a TikTok y su ingreso a la lista regional de Spotify, la catalana es una de las favoritas dentro de la música pop.

Así fue nuestra conversación con la veinteañera, que quiere pronto tomar un avión y visitar a todos sus fans ecuatorianos.

¿Cómo se siente con todo el impacto que está provocando su nombre en América Latina?

Pues, no lo sé del todo. Es que ya siento que es tanto tiempo desde que no voy, que tampoco soy muy consciente de lo que está pasando o no. Tengo muchísimas ganas de ir y no lo he hecho por lo de la pandemia y ahora se me ha enlazado una gira nacional. Entonces me ha complicado estar por Latinoamérica. Yo creo que no voy desde hace dos años exactamente, y ya son tres sin ir a Ecuador. Y claro, todo ha ido avanzando. Por lo que me llega a mí por redes sociales y la gente que me sigue, siento que todo va creciendo, pero no he podido verlo ni comprobarlo en persona.

Y en cuanto a sus escuchas en plataformas digitales, ¿Latinoamérica lidera?

Sí, ahora me estoy dando cuenta de que Mon Amour está en las listas virales de Spotify de casi todos los países de América. Y también va entrando en los top 50 por países. Esto me tiene muy contenta.

¿Esto es diferente a lo que está moviéndose en España con sus temas? Porque Berlín es la canción foco ahora mismo.

Sí, está sonando mucho Berlín acá. Pero a Mon Amour también le está yendo muy bien. La canción es de Zzoilo. Ya tiene más de un año, pero yo colaboré en el remix y salió hace algo más de un mes. Hace unos días salió un ‘feat’ con Pablo Alborán y Álvaro de Luna. Y como estaba en el cumpleaños de mi primo, subí un post y lo etiqueté mal. Y mis seguidores se dieron cuenta de todo (risas).

Mon Amour es una canción muy original, que incluye versos muy rápidos y palabras en cinco idiomas. ¿Es lo que la hace destacar?

Sí, esa originalidad es lo que la hace destacarse. Es un tema con muy buen rollo y buena vibra. Es pura felicidad. ¡Es imposible que las escuches y te pongas a llorar!

El año pasado entrevistamos a C. Tangana y le confirmó a EXPRESIONES que había entrado al estudio con usted. La noticia fue tendencia en España gracias a su reacción luego de leer la nota. ¿Qué sucedió con aquel tema?

Mira, no es que no me haya gustado, pero es muy atrevida. La verdad es que es una canción muy ‘guay’, pero la letra era demasiado, y Antón (C. Tangana) lo sabe. Por eso decidimos no sacar algo así. Fueron dos días muy divertidos en el estudio con él. Yo le admiro un montón a él y su último disco es increíble.

¿Y la posibilidad de la colaboración quedó abierta?

¡Sí! Ojalá suceda. Yo me muero de ganas de que saquemos un tema juntos.

En redes sociales sus fans consideran que el disco 11 razones no ha tenido la suficiente vida y que quizá es pronto para nuevos singles fuera del álbum. ¿Berlín es parte de lo que sería el deluxe de este trabajo?

Antes de sacar 11 razones yo ya estaba trabajando en mi tercer disco. Hace ya mucho tiempo estoy en este nuevo proyecto, y Berlín pertenece a esta etapa entrante. Será mucho más electrónico, urbano. Mucho más movido. Todos dentro del pop. El disco 11 razones, por el contrario, tenía todo el estilo del 2000, más pop rock. Da la sensación de que se podía tocar todo en directo. Lo que vendrá antes de que termine el año será más bailable y será una colaboración. Yo creo que este será mi mejor tema. Es mi favorito.

Una madre canina

Aitana nos concedió la entrevista desde su casa en Madrid. Allí la cantante de 22 años nos compartió parte de su intimidad al estar acompañada de sus dos mascotas, que se mostraron muy juguetonas mientras su ‘mami’ estaba trabajando.

“Tengo dos perritas: Sopa, a quien la acaban de operar y tiene puesto su cono para evitar que se lastime, y Oliva, que es una bebé que la está liando siempre. Tiene dos meses”.

Por sus compromisos como cantante, hay días que tiene que dejarlas en casa. Por eso, siempre que puede pasa el mayor tiempo posible junto a ellas.

“Yo intento llevarlas a todas partes, pero no puedo a todos los sitios. Son canes y pues no se quedan quietas. Ellas no van de tour conmigo, también por su salud porque no pueden escuchar esos sonidos tan fuertes, eso les molestaría mucho. Es una vida un poco loca, por eso siempre se quedan con personas que las cuidan. Las dos perras estaban en una protectora y las adopté”, nos explicó mientras tomaba en brazos a la más pequeña. Se le enternecen los ojos cada vez que habla de sus perritas.

También dijo:

“Me involucro mucho con la idea de las fragancias que tengo. Ya son tres. Hay una para la noche, una para la mañana y la más nueva, que es más cítrica, funciona para casi todo el día. El equipo de los perfumes es genial. A mis amigas les encantan y siempre me piden que les mande más”.

“Yo estoy muy agradecida de que las marcas quieran contar conmigo y pueda participar con las que me sienta identificada. Y que las personas también escuchen mis temas en todos lados. Quiero seguir trabajando muy duro para que continúe”.