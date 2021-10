Aitana abre debate en Twitter

El viernes, Aitana anunciaba su participación en Coldplay, una canción de Cali y el Dandee a la que fue invitada a cantar. Esta es la segunda colaboración de los artistas, la primera fue + (Más) que pertenece a 11 razones, la última producción discográfica de la española.

Ante la noticia del lanzamiento de un nuevo sencillo, el periodista musical Arturo Paniagua, radicado en Madrid hace años, pero de nacionalidad dominicana, soltó el siguiente tuit: "Hablemos de la necesidad imperiosa e irreversible de que Aitanax deje de hacer un featuring a la semana. #FreeAitana".

Cabe destacar que antes de este tema, Aitana se juntó con Pablo Alborán y Álvaro de Luna en Llueve sobre mojado, y con Evaluna Montaner para presentar Aunque no sea conmigo. El primero no es sencillo de la artista, solo entra a su lista de featurings.

La española, muy activa en Twitter, no dejó pasar el comentario de Arturo y le respondió lo siguiente: “Cuando los cantantes de reggaeton (hombres) sacan featuring cada semana, cosa que admiro y respeto, no os veo diciendo nada”, hecho que generó un debate en esta red social.

Por ejemplo, la argentina Nicki Nicole, salió en defensa de su colega y posteó esto, y así miles de sus fanáticos.

Seguí así amiga.

Que nadie te diga cuantos temas sacar, es tu carrera y vos la disfrutas de la manera que queres! te quiero. Amo y disfruto todo lo que estás sacando. — Naiki (@naikinai19) October 29, 2021

Para no armar más polémica, lo último que escribió la autora de Vas a quedarte fue: “Sólo me gustaría decir una cosa, por favor, no divulguemos información errónea. Sacar 7 canciones en un año de las cuales 4 son colaboraciones, a día de hoy y dentro del género que yo canto, no son muchas canciones”.

El periodista de Movistar quiso arreglar un poco la situación ante la avalancha de comentarios que se le vinieron por su opinión y dijo: ”Literal que disfruto mucho escuchando todo '11 razones' metiendo guitarrazos con mi hija. No hay acritud alguna contra @Aitanax”. Sin embargo, los usuarios siguen comentando y compartiendo su punto de vista sobre el tema.