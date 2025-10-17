Vinícius Júnior pasó de festejar su cumpleaños a meterse en problemas legales

El astro brasileño celebró su cumpleaños por lo alto, pero la fiesta alteró a la paz del vecindario

Vinícius Júnior, de 25 años, se desempeña como extremo izquierdo en el Real Madrid.

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior atraviesa un proceso judicial luego de ser acusado de “perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajena”, resultado de un festejo por sus 25 años.

La celebración duro dos largos días en una finca alquilada llamada Estadio de Lajedo, con alrededor de 500 invitados, incluyendo al rapero Travis Scott.

La fiesta, fue una pesadilla para los oídos, incluyó música a todo volumen, gritos y bullicio que molestaron a los vecinos. Acontecimiento que contrasta con los problemas del jugador fuera del campo, como el racismo que vive en España, en el que él ha sido la víctima. En 2023 cuatro ultras del Atlético de Madrid fueron procesados por una campaña de odio contra Vinícius.

De vuelta al caso, las fuentes judiciales indican que es “poco probable” que termine en cárcel efectiva, más bien en una resolución rápida con multa.

´El ruido alertó a los vecinos y llamaron a la policía

Un vecino denunció el ruido excesivo, que impedía el descanso y afectaba la tranquilidad de la zona residencial. La policía acudió al lugar e intervino, verificando la música alta y los desmanes, y pidió a los asistentes, incluyendo a Vinícius, que bajaran el volumen.

El grupo cumplió temporalmente este mandato, pero una vez que los agentes se fueron, "el sonido volvió a alcanzar un volumen extremadamente alto", según el denunciante. A pesar de no haberse reportado daños mayores ni violencia, el escándalo generó una investigación formal.

El caso está a cargo del 9º Juzgado Especial Penal de Río de Janeiro, que maneja delitos menores como este, y el 15 de octubre se confirmó oficialmente que Vinícius había sido procesado.

Actualmente una audiencia preliminar se está preparando, programada para el 6 de noviembre de 2025, donde se decidirá si prospera la acusación. Si el tribunal considera probadas las acusaciones, Vinícius podría enfrentar de 15 días a 3 meses en la cárcel.

No hay antecedentes previos de Vinícius en temas similares, lo que podría inclinar la balanza hacia una sanción económica.

