Tuco y Manuco no estaban muertos: el retorno del dúo cómico llega al Sánchez Aguilar

Tuco y Manuco en el Teatro Sánchez Aguilar. El regreso del dúo dinámico a las tablas tras un prolongado silencio escénico

El dúo Tuco y Manuco en las instalaciones del Sánchez Aguilar.

Tuco y Manuco es una obra creada por los artistas Raymundo Zambrano y Lucho Mueckay. Su propuesta combina humor con pequeños toques de crítica social, pensada y trabajada en cada puesta en escena.

Su debut en los escenarios fue en 2003, haciendo su primera aparición en el Centro Cultural Sarao de Guayaquil. La obra titulada Velorium Vacilatus marcó el inicio de una carrera en el teatro ecuatoriano, con tintes cómicos y reflexivos sobre la sociedad.

La producción regresa, pero el espíritu se mantiene. Tuco y Manuco se reirán de sus achaques, del mundo que avanza a la velocidad de TikTok y de situaciones que solo el humor y la vejez pueden resolver. Entre comentarios improvisados y entretenidas conversaciones, este par de octogenarios demostrarán que la comedia no envejece.

El espectáculo se llevará a cabo en los exteriores del Teatro Sánchez Aguilar, ambientado al estilo de un Café-concert. El público podrá sentarse en mesas, como en un café, mientras disfruta de la representación en vivo de Raymundo y Lucho.

La dinámica entre personajes permite una cercanía especial con los actores, creando un ambiente íntimo y participativo, donde las risas fluyen sin parar entre los artistas y la audiencia, encapsulando la esencia del lugar.

Si los abuelos son personas ocurridas, no les llegan ni a los talones a este dúo de comediantes, que además añaden su dosis personalizada de irreverencia. El show promete ser una charla casual y, al mismo tiempo, una terapia de risas y exageraciones.

Tuco y Manuca es la comedia que enseña a mirar la vida con ligereza. //CORTESÍA

“Todas las desgracias de hoy son el humor del mañana”, afirma Raymundo en una entrevista con EXPRESIONES. La sátira de este espectáculo se presenta como una herramienta para la construcción de identidad, en palabras de Lucho: “El humor tiene el poder de transformar, activando un sentido de calma y liberación”.

Tuco y Manuco serán la válvula de escape para aliviar tensiones, mientras se abordan temas considerados tabú. Los actores evolucionan, sus canas y arrugas ya no son producto del maquillaje, son experiencias vividas y el humor forma parte de ese aprendizaje y crecimiento como artistas.

La mirada crítica de dos ancianos es el recurso en el que ambos se apoyan para poner en marcha su acto. A través de la espontaneidad y el carisma natural que los caracteriza, buscan despertar nostalgia y arrancar carcajadas a sus espectadores.

En escena, los ancianos se adueñan del espacio como metáfora de que todo cambia, y de que lo viejo siempre brinda enseñanza.

Su primera función será el miércoles 3 de septiembre a las 20:00 horas y se mantendrá todos los miércoles siguientes del mismo mes, en el mismo horario.

Lucho y Raymundo no estaban muertos, solo se habían tomado un descanso. Su interpretación vuelve como recordatorio de que la vida, entre problemas y dificultades, es un chiste al que siempre hay que encontrarle humor.

