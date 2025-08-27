Ex Solteros en Sala La Bota: comedia sobre menopausia, risas y enredos

Katiuska, Manolo y la doctora Conchita protagonizan Ex solteros, comedia sobre menopausia, identidad y enredos en La Bota

Ex Solteros, con Tábata Galvez, se presenta en Sala La Bota el jueves 28 y viernes 29 de agosto 2025.

En la Sala La Bota llega una comedia que mezcla lo cotidiano con lo absurdo: Ex solteros convierte la espera de un consultorio ginecológico en un escenario de enredos, risas y revelaciones. Con personajes de fuerte personalidad, la obra promete carcajadas y un guiño irreverente a temas de la vida femenina desde la madurez.

Comedia en Sala La Bota: trama que atrapa

La acción transcurre en la sala de espera. Katiuska llega pensando en un posible embarazo y descubre una menopausia incipiente: un giro que la pieza usa para explorar, con gracia, la ambivalencia entre pérdida y liberación.

Amador aparece como paciente excéntrico. También está Manolo, el enfermero, quien complica la trama con su rencor y su enamoramiento.

Actuaciones y personajes: nombres que brillan

El elenco está compuesto por Ricardo Gonzáles, Tábata Gálvez, Erick Luge y Yolanda López. Juntos logran un equilibrio entre comedia física y verbal.

La doctora Conchita, con su cuestionable profesionalismo, es la bisagra que sostiene el humor y lleva los diálogos a situaciones límite. Cada intérprete aporta matices que evitan la caricatura y acercan al público a personajes reconocibles.

Ritmo y dirección: estructura del enredo

La puesta mantiene un ritmo ágil y respiraciones cómicas que permiten recuperar aire entre ocurrencias. Y esa es una gran ventaja tanto para el público como para el ritmos de la pieza.

La dirección apuesta por una escenografía funcional, que es la sala de espera, que concentra la atención en las relaciones y en los pequeños gestos; lo cotidiano se vuelve trampolín para lo insólito.

Aunque esencialmente cómica, la obra no rehúye temas sensibles: la menopausia aparece como motor dramático y cómico a la vez, cuestionando estigmas y abriendo paso a una lectura más profunda sobre la identidad femenina.

Si hablamos de los diálogos, es importante indicar que no son para nada superfluos, contrario a lo que se podría pensar, pues ponen en escena tabúes y momentos íntimos salpicados de ironía, sin perder el tono ligero.

Producción y puesta en escena

Iluminación precisa acompaña altibajos emocionales; la selección musical enfatiza lo cómico y lo íntimo. El vestuario define perfiles con pocos recursos; la dirección prefiere un lenguaje visual sobrio que deja el protagonismo al texto y a las actuaciones. El conjunto ofrece una experiencia cercana y ágil que conecta con la platea.

La comedia provoca carcajadas y empatía: situaciones embarazosas se vuelven espejo para la audiencia, que encontrará motivos para reír y reconocerse. Perfecta para quienes disfrutan el humor con fondo

Funciones y entradas: fechas y precio

Las funciones son jueves 28 y viernes 29 de agosto a las 20:00 en Sala La Bota. El valor de la entrada es de $10, una invitación accesible para una noche de entretenimiento que promete quedarse en la memoria. Se recomienda llegar con tiempo para disfrutar la atmósfera previa.

Ex Solteros es un retrato ágil de personajes en tránsito, una fábula moderna sobre madurez, deseo y expectativas fallidas. Con un elenco sólido y una dirección que privilegia el tempo humorístico, la obra confirma que el teatro popular puede conmover y hacer reír con igual eficacia.

