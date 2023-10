Han transcurrido dos décadas desde la primera visita de los argentinos Tren Loco a Quito. En ese lapso, la banda de heavy metal ha completado el récord de haberse presentado unas 15 veces en varias ciudades del país.

Su fundador, el bajista y compositor Gustavo Zavala (1960-2022), dedicó dos canciones a Ecuador: Tren del Viejo Luchador, en homenaje al prócer Eloy Alfaro, y Mitad del Mundo, ambas grabadas para el disco Sangresur (2006).

Hace un año y medio, Gustavo dejó la ruta a causa del cáncer que lo llevó a soportar varias cirugías. Era autor de cuentos de ficción y realidad fantástica, además de letrista. Cristian ‘Zombie’ Gauna, guitarrista de Tren Loco, recuerda el par de canciones que su amigo escribió para el país y la música que él compuso. No descarta que vuelvan a tocarlas en esta parte de la gira.

“Eso nació de una gira anterior, la del disco Ruta 197 (2002), que nos llevó a Ecuador y en la que nos fuimos empapando de todas sus historias, viajando, tratando de aprovechar los tiempos libres del viaje para recorrer y aprender del país, de sus lugares”, recuerda mientras se prepara para una nueva incursión, que incluye shows en cuatro ciudades, a día seguido.

Colombia y Bolivia han sido otros países que han recibido a Tren Loco; la semana que viene estarán en Pasto, Bogotá y Manizales.

“Las canciones son historias y los discos son fotos de un momento que uno vive”, dice Zombie. “El heavy metal, la rebeldía del rock pasan por este lado: instruirse, no ser un ejército de ignorantes al que pueden comprarle el voto por un choripán”. Esas palabras recuerdan a Gustavo.

UNA VUELTA DE ROSCA

Los tres últimos álbumes de Tren Loco, Venas de acero (2008), Vieja escuela (2013) y Prisioneros de la Tierra (2022), son muestra de que han consolidado un sonido particular, distinto al hard rock o thrash de sus inicios. Adaptaron las guitarras gemelas y alternantes en los noventa, de influencias como el folklore de Cuyo, que el padre de Gustavo, el también compositor Mateo Noé Zavala, entonaba en una guitarra criolla (acústica).

“En cada disco dimos una vuelta de rosca”, dice Zombie, que comparte su trabajo de productor con los ensayos del Tren y la banda Bodegón. Lo llaman así por su pasado funebrero: a fines del siglo pasado, trabajaba en el Cementerio de Recoleta.

“Hacía el mantenimiento de las bóvedas, siete metros bajo tierra, con nichos a los costados. Al principio era medio complicado, pero me acostumbré. Después del almuerzo, me agarraba sueño y me tiraba a dormir ahí. Al salir decían: ‘¡Salió un zombie, salió un zombie de la bóveda!’”.

A Prisioneros de la Tierra le sobrevino otro cambio. El histórico vocalista del grupo, Carlos Cabral, lo dejó para formar una banda solista, Cabral. “Su partida nos tomó de sorpresa”, confiesa Zombie. “Fue encontrarnos en un momento que era muy difícil para la banda salir adelante y no aflojar, de eso se trata”. El reemplazo fue Daniel Medina, a quien los músicos conocían de otros shows y del grupo In-Dios.

Los nuevos hitos de Dany han sido tocar en la provincia de Corrientes ante 20 mil personas y el festival Leyendas del Metal en Luna Park, además de dos discos grabados con el Tren.

Los productores de Prisioneros... en el estudio bonaerense La Nave de Oseberg fueron Álvaro Villagra y Martín Toledo, que ya han trabajado con obras icónicas del género. “Yo metí mano en las mezclas”, cuenta Zombie. La batería de Dany Wolter la grabaron en el estudio de Fernando Scarcella, una parte, y el resto en el del guitarrista con guitarras y voces para hacer la premezcla. La producción fue trabajo de la banda, algo que se aprende con los años, insisten.

PAN Y VINO

“Recuerdo estar con Gustavo en el hospital, acompañándolo con compañeros hasta el último minuto y hacerle escuchar el resultado de lo que había sido este disco, que me parece el mejor de la carrera de Tren Loco. Fue superloco, creo que él esperó hasta ese momento para irse en paz. Fue un tipo así: dio todo por la banda, por la música, por el arte y nos dejó muchísimas enseñanzas y las estrictas directivas de que el Tren no para más, nunca”.

Que el sencillo del álbum sea De pie... también fue decisión del tándem Zavala/Gauna y el título es una declaración de intenciones frente a las ausencias que tuvo que afrontar Tren Loco. Al acecho (original del disco ¡No me importa!, 1996) fue regrabada por Daniel Medina, porque había sido una de las primeras canciones que ensayó con la banda en estudio y en directo.

Luego de esta extensa gira, Tren Loco visitará El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá, México y Estados Unidos. “Somos muy felices cuando estamos en Ecuador, tal vez esa euforia no permite que nos tome de sorpresa la altura, tiene que ver con algo psicológico. Solo la hemos sentido un poco en Potosí o La Paz, ya no somos unos pibes”, sonríe Zombie.

TREN LOCO EN LA RUTA

Jueves 5 de octubre: Guayaquil (Córdova y Juan Montalvo).

Viernes 6 de octubre: Loja (Sindicato de Choferes).

Sábado 7 de octubre: Cuenca (Teatro Casa de la Cultura).

Domingo 8 de octubre: Pelileo (Teatro de la Sociedad Obrera).

Lunes 9 de octubre: Quito (Sede de Trabajadores Universidad Central).

EL DATO

El 28 de diciembre de 2021, Dany Medina prueba su voz con Tren Loco. El 8 de enero de 2022, debuta como remplazo del histórico Carlos Cabral. Se había aprendido una lista de 20 canciones para ese show, además de algunas nuevas que lo tendrían en estudio para el nuevo disco, Prisioneros de la Tierra.

Regrabó el clásico Al acecho, que el grupo compuso a mediados de los 90. Y el álbum De pie en el andén (live session), grabada en una estación de tren Diego Gaynor, en Gran Buenos Aires.

Gustavo Noé Zavala (1960-2022)

Gustavo Noé Zavala fue el fundador, bajista, tecladista, letrista y compositor de las bandas argentinas Apocalipsis, Tren Loco y S.U.R. Grabó más de 30 álbumes de heavy metal y fue escritor.

Con su grupo principal, recorrió países como Japón, México, Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay.

