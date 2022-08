Heredó el talento de sus padres, Troi Alvarado, exintegrante del grupo Tranzas, y la actriz Pamela Palacios. Pero no solo eso, se preparó para ser música y productora. Tábata Alvarado Palacios tiene 24 años, estudió en la Universidad de las Artes y en el Instituto Paradox.

Acaba de lanzar su primer proyecto, 'Fábulas suburbanas' (dos canciones y un video), como parte del concurso organizado por el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación del Ministerio de Cultura, el cual ganó. Los dos temas (pop latino) compuestos por ella se llaman 'Gatos' y 'Los buitres'. Con el último grabó el audiovisual, dirigido por Samantha Herrera.

En su corta vida artística ha recibido influencias de Tranzas, Violeta Parra, Aterciopelados, Mon Laferte, Los Prisioneros y Charlie García. Toca guitarra, piano y bajo.

Lastimosamente no mantiene una buena relación con su progenitor, que ahora tiene una nueva pareja, Ariana Mejía.

Dicen que lo que se hereda no se hurta...

Tuve la influencia de mi familia, de mis padres, tío, primo... y desde que estaba en la secundaria cantaba en las campañas y me llamaban de otros colegios. Me pagaban y me di cuenta de que tenía un talento que debía desarrollar. A los 18 años quise ser profesional.

Para cualquier artista, su primer material musical es como un hijo.

Así es. Se siente hermoso. Tenía otras canciones, pero decía que todavía no me sentía preparada. Ya soy una profesional. No solo es hacer música, además es mencionar temas sociales que nos afectan. Los buitres habla de esa gente mala que persigue, acosa y que hace daño.

Me refiero al jefe que explota al trabajador, a la pareja que maltrata, al funcionario que abusa de su poder, a la suegra cargosa, al hombre que ve a una mujer linda en la calle y la ofende con sus palabras. Todo el que tiene odio en su corazón es un buitre. Hace falta una voz que lo denuncie.

¿Usted de quién tiene más parecido: de su padre o madre?

(Risas) Soy Pamelita pura. Por la actitud y el físico me parezco a ella. De ambos he aprendido y he recibido consejos. Eso es lo chévere o las ventajas de tener padres que pertenecen al medio porque, de alguna manera, preparan a los hijos para este oficio, nos dan asesoría.

Yo vivo de esto, me pagan porque canto en la orquesta de música popular Machine, toco en eventos corporativos. No solo soy música, también incursiono en lo actoral en los ‘performances’ en vivo o en videos.

Por lo que cuenta, hay muchos ‘buitres’ sueltos...

Me pasó algo desagradable: un día caminando por la calle, un carro me persiguió y el tipo que conducía me gritó palabras feas. Fue horrible. Tuve que meterme a un local, lo conté en redes sociales y se hizo viral esta denuncia. Muchas mujeres escribieron que les había ocurrido algo similar. Por ahí también va el tema de 'Los buitres'.

Muchos creen que las puertas están abiertas y que todo se consigue fácil por tener padres artistas.

Eso es un error. He tocado puertas sola, hay gente que se porta especial porque eres hija de tal o cual persona. Además tienen muchas expectativas contigo o piensan que harás algo similar a ellos. Cada quien tiene un camino y yo lo estoy construyendo ahora. Estoy haciendo un nombre propio.

A los 24 años, seguramente no se conforma con cantar...

Quiero crear, escribir canciones para otros artistas, tal vez actuar y bailar. En algún momento viajaré a México. Haber ganado el concurso del Ministerio de Cultura ha sido mi mayor logro, puedo decir que tengo un material interesante y con potencial. Del proyecto 'Fábulas suburbanas' saldrá el disco 'Fábula', con ocho temas.

Una artista de su generación, Mar Rendón, tuvo una destacada participación en 'La Academia' en México.

Lo que logró es increíble, que se quede en México y que pruebe suerte. Nos ha hecho quedar muy bien.

Problemas familiares

Troi Alvarado y Pamela Palacios estuvieron casados 18 años. De esa relación no solo nació la cantante, además Áxel Alvarado Palacios. La actriz formó otro hogar con el jugador de fútbol Marwin Pita, quien le dio dos hijos, Marwin Jr. y Dafne; mientras que el músico contrajo matrimonio con Ariana Mejía y pronto tendrán un bebé.

Lastimosamente, la relación de Pamela con Troi y su esposa es muy mala, al punto de que la madre de Tábata procedió legalmente, “por los daños causados a la honra de mi familia, por los insultos e injurias que lanza ella”, dijo la denunciante en una entrevista a EXPRESIONES.

¿Actualmente cómo está la relación con su padre, Troi Alvarado?

Lo quiero y lo perdono, pero todo es muy complejo.

¿Qué o quién generó los problemas?

Un buitre por ahí.

¿Se refiere a Ariana Mejía?

Que lo interpreten como quieran. Los buitres molestan o solo lanzan odio.

¿Es decir que su relación con ella es muy mala?

Nunca ha existido.

¿Le molestó que su padre se vuelva a casar?

Quiero que sea feliz, pero tiene que mantener la distancia. Fue él quien se alejó.

¿Entonces le molestó que se haya casado con Ariana?

Lo que enoja son las situaciones que se dieron con esa persona: acosaba, molestaba y mentía sobre mi mamá y luego sobre nosotros. Aquello nos afectó. Nos siguen molestando. Yo cuido mucho a los que quiero y también cuido mi corazón.

La relación con una pareja puede terminar, pero los hijos son para siempre.

Tal vez es la edad, ya es cincuentón. Me encantaría decir que sea feliz, pero nos están haciendo daño. Sigue permitiendo que esa persona mienta y acose.

Conozco a sus papás, eran una pareja que se quería y no todo fue malo.

Por supuesto. También tengo recuerdos bonitos y buenos con mi papá. Siempre estuvo para mí, me daba muchos consejos y lo que sé musicalmente se lo debo a él. Eso lo reconozco. Lo que más me afecta es que hay sufrimiento.

Con mi madre tengo una excelente relación, siempre hemos sido muy unidas, nos ayudamos mutuamente y nos hemos acompañado la una a la otra. Nos cuidamos, tratamos de mantener un hogar con amor. Hay gente con odio en su corazón, no se puede seguir con este círculo, hay que cortarlo.

¿Va a tener un(a) hermano(a)?

Nadie me ha dicho nada. Siempre voy a querer a mi padre y tendré las puertas abiertas. En mi corazón no hay odio, por ello hago esta música, para acabar con el odio.

¿Cómo es la relación con la pareja de su mamá, Marwin Pita?

Es buena. Siempre está pendiente de nosotros y con nosotros.