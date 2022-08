Rubia, nacida en Galápagos, tiene 32 años, fue Miss Ecuador 2011 y Miss Continentes Unidos ese mismo año. Claudia Schiess, creadora del Método Business Woman, a través de Internet ayuda a mujeres a mejorar sus ingresos. En la TV empezó en 'Dueños del mediodía', luego vino 'Baila Ecuador' en Gamavisión y'Café TV' y los especiales de la BBC en Ecuador TV.

No es una mujer polémica, sin embargo estuvo envuelta en una cuando dio su opinión sobre la manera en la que se eligió en el reality 'Buscando a la Estrella de En contacto' a la nueva presentadora del programa de Ecuavisa. Prefiere no hablar de gente que no le suma. Está casada con el productor de TV, Alfredo ‘Che’ Vera (53), quien es el padre de sus dos hijas Luzelena (5) y Renée (3). Ella se convirtió en su gran apoyo cuando él perdió a su hijo (Alfredo) en un accidente de tránsito en 2016.

Durante seis años ha sido la conductora del certamen Miss Ecuador. El 3 de septiembre volverá a desempeñar ese rol en la elección que se desarrollará en Quevedo.

Generalmente las exreinas incursionan en la TV, usted lo hizo. ¿Ya no le interesa?

No es que no me interese, no se ha dado quizá la oportunidad de algo en lo que realmente sienta que quiero estar.

A muchos no les agradan los contenidos que ofrece la TV actualmente.

Es un todo. Tengo diseñada mi vida como yo quiero, sobre todo con mucha libertad. Decido a qué hora estoy con mis hijas, a qué hora doy clases... En estos años he creado esto, no ha sido fácil ya que se viene de una estabilidad económica. No me molestan esos contenidos, porque generalmente no los veo.

Cuando dio la opinión sobre el reality de 'En contacto' se armó un dime y direte.

No me arrepiento, todos tenemos derecho a opinar, si no les gusta está bien. No ando por la vida esperando aplausos. Ya no estoy en ese medio. Lo que ocurrió me permitió reconocer que ya el ciclo de la TV está cerrado. No lo digo con certeza, pues se pueden dar posibilidades de todo tipo. Me sirvió para decir que no quiero estar ahí.

¿Quizá porque es un medio que expone mucho a sus protagonistas?

Cuando estuve en TV nunca me sentí expuesta, ya que es la persona la que decide hasta dónde llegar. Es cierto que cuando se está frente a una pantalla, se debe saber aceptar las críticas del público, por ello me sorprendió que no lo hicieran en ese programa.

Las malas lenguas dicen que usted es la conductora de Miss Ecuador porque su esposo es el productor.

Jennifer Pazmiño era la conductora de Miss Ecuador. Cuando ella viajó a Brasil, me quedé yo. Un año antes hice el tras cámaras para VitoTVO. La dueña de la franquicia, María del Carmen de Aguayo, lo vio y me llamó cuando Jennifer se fue. También me designó como conductora de Miss Continentes Unidos. Han sido seis años.

No será la primera ni la última que sea pareja de un hombre vinculado a los medios, aquello no es un delito...

Todavía existe la creencia de que las mujeres logramos algo porque hay un hombre detrás. Tengo un esposo maravilloso, estamos juntos. Estoy en Miss Ecuador porque María del Carmen me da la oportunidad de trabajar todos los años en el certamen. Ella mañana me puede decir hasta aquí nomás.

Mi esposo no tendría nada que ver en el asunto. No me ofende que digan que soy esposa de un productor, lo que molesta es el mensaje que se envía al resto de mujeres, que si no tienen a un hombre al lado no pueden lograr lo que se proponen. Eso no es verdad. Somos complemento.

¿Cuáles son los pros y los contras de ser la pareja de un productor-director?

(Risas) El director da indicaciones y a veces, cuando eres pareja, quieres entrar en ese papel, se debe entender que cada quien tiene un rol. Ese es un contra. Mientras que las ventajas son muchas, porque se comprende el trabajo de cada uno, podemos viajar juntos, él tiene experiencia en la TV y en crear contenidos y me ha apoyado en mi negocio, además yo soy su coach personal. Hemos vivido momentos duros, como cuando falleció su hijo.

¿La diferencia de edad (20 años) ha sido un problema?

Para nada. Nosotros nos conocimos en Gamavisión, luego de que él salió del canal comenzó nuestra relación. No es un hombre celoso. Estamos juntos porque nos amamos, nos casamos en 2019, íbamos a contraer matrimonio en 2017, pero ocurrió el accidente de su hijo.

Seguramente hay muchas anécdotas vividas como conductora de Miss Ecuador.

En una ocasión, cuando me dieron el papel con los resultados (con el nombre de la ganadora), al mismo tiempo me preguntaron algo desde la móvil, yo moví la cabeza diciendo no. El público creyó que no estaba de acuerdo con los resultados. No era eso, estaba respondiendo con un gesto a los de la móvil. Siempre debo cuidar mis gestos o movimientos, lo mínimo se puede malinterpretar.

Cuando veo a las chicas, recuerdo mi experiencia. Me provoca abrazarlas, se vive un montón de emociones que no son fáciles de manejar. No es sencillo responder una pregunta, caminar frente a tantas personas. Lastimosamente, las redes sociales les quitan mucha concentración a las candidatas. Están pendientes de lo que dicen en ellas. Son de miedo.

Miss Universo cambió sus reglas. ¿Usted comparte que aspiren a ese título mujeres casadas o con hijos?

Depende de cada mujer. Ahora que soy mamá, puedo decir que también queremos lograr nuestras metas. Si desean tener esa oportunidad y tienen una familia de soporte que les permita vivir esa experiencia, háganlo si eso les da felicidad. Miss Universo es un trabajo de un año, no es una cárcel. Miss Ecuador todavía no ha aceptado esas nuevas reglas, no es obligación de los países de acatarlas. Miss Universo no un trabajo sencillo, hay pocas horas de sueño, es demandante en todos los sentidos.

Tiene dos hijas. ¿Sería un sueño que una de ellas sea reina de belleza?

No quiero que mis hijas tengan esa presión. Si participan en un concurso de belleza, que sea porque es su sueño o les gusta. Muchas aspirantes a un certamen están ahí porque es el sueño de sus madres o el de las familias, no el de ellas. Es importante diferenciar eso.

¿Una ex-Miss Ecuador sigue sintiendo esa presión de haber llevado esa corona? Por ejemplo, tiene que lucir siempre impecable, evita los conflictos para no estar metida en escándalos...

Se siente esa presión. A veces solo con lo que digas ya se arma un escándalo, también se fijan cómo vistes, etc. Pero yo no permito que eso me afecte. La gente me ha logrado conocer en mi etapa de mamá, ama de casa y de emprendedora. No somos diferentes a otras mujeres.

Claudia volverá a conducir Miss Ecuador el próximo mes. Cortesía

Hablando de la imagen, luce más delgada...

Dejé las dietas estrictas y locas, me cansé de eso, no pude más. Encontré un plan nutricional no tan exigente. Más que bajar de peso, me ha permitido estar más ágil mentalmente, siento más energía, la necesito para ser mamá, esposa y por mi trabajo. Mi vida es movida, me encanta. Además he logrado trabajar en mí, autoconocerme. Siento la alegría de decir que con este propósito que tengo ahora, he logrado abundancia en todos los sentidos.

¿Qué estilo prefiere al vestir?

Soy elegante casual, no me complico desde que fui mamá. Amo las camisas, son cómodas y me hacen lucir elegante. Me pongo una, con un pantalón o blazer. Me saca de apuros, ahorro tiempo y dinero.

Ahora es coach de vida y liderazgo. Cortesía

Usted no se cruzó de brazos y emprendió...

Después que alumbré a mi segunda hija, Renée, me di cuenta de que a través de las redes sociales podía ayudar a mis seguidoras y a otras mujeres. Ya no pensaba en más hijos, no sabía si volver a la TV. Me surgió la idea de generar bienestar a las mujeres. Es el trabajo más chévere para mí. Es un programa que cree y que se llama el Método Schiess Pro, en el cual enseño a trabajar la mentalidad.

Empecé con una página web, la vida me fue llevando a ofrecer cursos, pero también yo los hice para prepararme y certificarme. Soy coach de vida y liderazgo. A eso me dedico ahora. Nunca imaginé tener esa llegada. Me costó en creerme capaz de lograrlo. Se trabaja los miedos, las creencias y las inseguridades.