La quiteña Constanza Báez Jalil (31), Miss Ecuador 2013 y segunda finalista de Miss Universo, en Rusia, tiene 27 semanas de embarazo, aunque casi no se le nota. Espera un varón al que llamará Dante. En 2016 se casó con el empresario Nelson Riofrío (33) en Playa del Carmen (México), en la Riviera Maya. La pareja cumplirá uno de sus sueños: ser padres.

¿Seguramente este bebé fue planificado?

Vamos a cumplir seis años de casados, tuvimos diez años de enamorados y un año de comprometidos. Nos conocimos cuando éramos adolescentes. Hemos vivido a plenitud cada etapa, disfrutamos como novios, luego como esposos, emprendimos juntos y ahora seremos padres. La decisión de tener hijos no fue tomada de la noche a la mañana, porque queremos compartir con ellos, no ser padres ausentes, dedicarle tiempo a nuestra familia.

Como primeriza, ¿habrá tenido muchos achaques y antojos?

Cero achaques y antojos. A Nelson le dio antojos de higos con queso y rábanos con limón y sal y un poco de sueño. Ahora que estoy embarazada, cuido lo que como porque algunos alimentos me caen pesados. Tengo el sistema digestivo delicado desde antes y ahora más. Se dio un cambio físico, mis pechos han crecido mucho.

Casi no se le nota el embarazo...

Los primeros cinco meses he comido lo normal, ya en el sexto me dio un poco más de apetito. La barriga brotó hace dos semanas. Siento patadas, el niño se mueve mucho, está creciendo a pasos agigantados. Mi mamá (Mónica) me dijo que me prepare que la barriga no parará de crecer.

Los padres siempre dicen que no les importa el sexo del bebé, mientras llegue sano. ¿Ustedes tenían su preferencia?

Nelson siempre quiso una niña, desde que nos conocimos, y que sea igual a mí (risas). Él hasta soñó que era una nena, también yo pensaba que lo era. Nos habíamos mentalizado, habíamos escogido nombres e incluso ya le teníamos vista la ropita. Como no había botado mucha barriga, se creyó que era mujer.

Nos sorprendió que sea un varón, igual es un sentimiento hermoso. A esta altura ya tenemos listo todo, el cuarto, el ajuar, el nombre, Dante. Existió la posibilidad de que se llame como mi esposo, él se llama como su padre.

A una mujer le cambia la vida cuando le anuncian que será madre.

Me preparé en todos los sentidos: física, emocional y psicológicamente para ser madre. Es una gran responsabilidad traer una vida a este mundo tan complicado. Pensé en lo que necesitaba yo pulir para ser un buen ejemplo, además que nuestra relación de pareja esté fortalecida. La llegada de un bebé es vivir el milagro de Dios.

¿Existen nervios?

No siento ni miedo ni nervios, he visto varias opciones para evitar un parto sin tanto analgésico o químico, lo más natural. Quiero vivir esa experiencia. Aunque siempre la seguridad de ambos es lo importante.

Usted tiene una figura envidiable y seguramente después del parto querrá recuperarla rápidamente.

Realmente no estoy preocupada por eso. Siempre me mantengo activa, practico ejercicios. Sé que mi cuerpo se recuperará rápidamente, no es algo que me estresa.

¿Su esposo está dispuesto a cambiar pañales, bañar y levantarse en la madrugada para atender al nuevo miembro de la casa?

A Nelson le encantan los niños, está dispuesto a ayudar en el cuidado, en las madrugadas, la crianza... Quiere estar involucrado en todo lo relacionado con sus hijos. Si pudiera ponerse una chichi para ayudarme en la lactancia, se la compraría sin problema. Los dos provenimos de familias relativamente grandes. No queremos que nuestro bebé no tenga hermanos.

Con su esposo, Nelson. Cortesía

No faltarán los que le digan que busquen a la niña para que sea la próxima Miss Ecuador.

(Risas) Todos querían que venga la sucesora. Apoyaré a mi hija si tiene ese sueño o esa aspiración, si desea vivir esa experiencia. Pero no la atormentaré diciéndole lo que tiene que hacer, será libre de elegir.

Hablando de concursos de belleza, usted vivió la experiencia de participar en Miss Universo. Ahora los reglamentos cambiaron y se permitirá que mujeres casadas o con hijos sean aspirantes.

Siempre ha habido certámenes para todos y siempre habrá. Creo que deberán cambiarle el nombre, ya no podrá ser Miss... Respeto las decisiones y políticas, pero una mujer con un bebé no sería conveniente que se vaya a vivir a Nueva York para cumplir con las obligaciones de un reinado, dejar su familia en pausa un año es delicado y complicado.

Es un tema polémico porque la agenda y funciones de Miss Universo son muchas. Hay etapas en la vida.

“Los que dicen que soy creída es porque no me conocen”

¿Ser madre no es lo único que ocupará su tiempo?

Estoy enfocada en desarrollar un proyecto digital que saldrá antes de que sea mamá, ya no falta mucho. El parto está previsto para noviembre. Así podré trabajar desde casa. Son cursos online (Holistic Beauty Camp) de desarrollo y bienestar integral, que tendrán que ver con la preparación física, además personal y herramientas de coaching.

Están dirigidos a cualquier mujer de cualquier edad, todas las que quieran sentirse reinas sin necesidad de una corona. Son dos meses. Tengo todo listo. Seguiré trabajando con marcas. Mantengo mi línea de ropa, pero la he puesto en pausa porque es un taller. No lo descarto. Siempre he alcanzado los sueños propuestos.

¿Cómo lo ha conseguido?

Se puede con mucha preparación, seguridad propia, confianza en sí mismo, constancia, no rendirse, ser perseverante y sanar heridas. No dejar de trabajar en nosotros mismos. La actitud es importante para todo en la vida.

Actitud mata belleza, hay que creérselo. Debes tener esa luz. En el concurso yo no era la más hermosa, pero tal vez mi actitud fue la que me ayudó a alcanzar el lugar que alcancé. Eso se trabaja, aquello viene de adentro, no de una cara o un cuerpo bonito.

¿Usted tuvo la oportunidad de quedarse a vivir en el extranjero, sin embargo optó por permanecer en su tierra?

Tuve varias propuestas, una de ellas trabajar en Nueva York. Uno de los premios fue participar y trabajar en la agencia de modelos de Donald Trump. También hubo la oportunidad de estudiar actuación en esa ciudad y otras opciones en Miami.

Tomé la decisión de quedarme acá, los primeros años fueron muy movidos. Pensé en mi familia y en mi novio, quien me esperó durante el reinado. Una decisión personal, no por presiones.

A muchos les afecta el paso de los años, sobre todo si son mujeres muy guapas...

Todo depende de la confianza que tengamos de nosotros mismos. La belleza física es temporal, la belleza interna es con lo que nos quedamos. Las inseguridades, creencias de que envejecer es malo o las presiones no permiten crecer y nunca sentirse bien.

Será madre de un niño al que llamará Dante. Cortesía

¿Ha considerado operarse en un futuro cuando los años se noten?

Tengo una operación dental (risas). Estético nada. Repito los pechos me han crecido por el embarazo y los glúteos también han aumentado por la misma razón. No descartaría operarme si fuera necesario, no estoy en contra de las cirugías.

Siempre ha sido muy fashion...

(Risas). Trato de ser diferente en mi forma de vestir, prefiero el blanco, las camisas. También incorporo algo de tendencias, sin exagerar, sin parecer un payaso, nada extravagante. En ocasiones uso prendas flojas y cómodas, otras apretadas. Como tengo mi propio taller, me hecho ropa a mi gusto. Nadie me ha impuesto cómo debo vestir.

Una exreina cuida mucho su imagen. ¿Invierte en ropa, zapatos o en alguna novelería?

Prefiero viajar y comer rico, no gasto en prendas o accesorios muy caros, ahora existen otras prioridades.

¿Es adicta a las redes sociales?

Lo necesario, comparto lo bueno. Gracias a Dios, la gente me quiere y realmente he recibido cariño.

Es una mujer afortunada, tiene belleza, un buen matrimonio, trabajo... ¿Cómo hace para no marearse?

Con los valores y principios bien puestos que nos inculcan desde pequeños, eso viene de la casa.

¿Pero dicen que es creída?

No me lo han dicho de frente y los que dicen que soy creída es porque no me conocen realmente.