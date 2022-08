Denisse Molina se despide de Ecuavisa

El martes 16 de agosto, la presentadora de noticias Denisse Molina se despidió llorando en Televistazo en la comunidad, de Ecuavisa. Parte de lo que expresó con voz entrecortada fue: “Llegó el día que tengo que decir hasta pronto, no adiós porque no nos despedimos para siempre de la familia. Ecuavisa es mi familia. Recuerdo que llegué hace 18 años a esta empresa. Era una jovencita inexperta, llena de miedo, pero con muchas ganas de hacer periodismo, con muchas ganas de aprender. Aprender de los grandes que me recibieron con los brazos abiertos y ese apoyo incondicional que me ayudó a crecer, sobre todo a creer en mí”.

Úrsula Strenge se va del programa 'De casa en casa' y llega Wendy Rosillo Leer más

Han pasado 18 años con muchas anécdotas, con coberturas interminables, muchas de riesgos. Son 18 años junto a la comunidad, primero en Guayaquil, luego en Quito, conociendo de cerca a los televidentes, visitando los barrios, conociendo sus problemas. Conocí a un niño de 12 años con una bala de perdigón en la cabeza. Solo tenía a su madre. Se hizo una campaña para recaudar fondos, se lo operó y su mamá me invitó a un almuerzo de agradecimiento. Por supuesto que fui. Mataron al único chancho que tenían.

Años más tarde acudí a un restaurante de comida japonesa. Al final me llegó un postre gigante con una nota que decía: ‘Gracias por cambiar mi vida’. Era él, que se había convertido en un gran chef. Lo que no sabía era que cambió mi vida, porque me enamoré más de esta profesión. El periodismo es servicio. Si no lo hacemos, no hemos aprendido nada tras la pandemia. Tomé la decisión de aceptar la nueva propuesta que me hicieron”. Denisse recordó a los compañeros que partieron de manera inesperada. “Lo único que tenemos es el presente y solo hay una vida”.

La Bombón se despide de TC y su espacio lo ocupará Caterva Leer más

El equipo de 'Televistazo en la comunidad' compartió con la comunicadora, entre ellos Juan Carlos Aizprúa, y el director regional Mario Duque le dio un regalo: una bandera de Ecuador con el corazón de Ecuavisa y con la firma de sus compañeros. No faltó el ramo de flores. Juan Carlos hizo una nota sobre su trayectoria.

Ella tiene previsto viajar el miércoles 17 a Tailandia con su esposo Alexandre Falconí y sus hijos Amelia y Bruno. Allá se radicará por lo menos un año y capacitará a mujeres que han sido víctimas de la violencia y que se convertirán en voceras. Será parte de la Fundación Good Shepherd Asia. En noticias se quedarán Andrea Marín y Andrea Báez.