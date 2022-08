El lunes 15 de agosto tiene previsto despedirse Mayra Montaño, conocida como La Bombón, de la pantalla de TC. La presentadora y concejala llegó a esa empresa el 16 de agosto del 2021, su contrato finaliza, no hay renovación, así lo confirmaron en esa cadena, y se la deja en libertad para que continúe con sus aspiraciones políticas. Nuevamente es candidata.

Luego de ser parte de 'El despertar de La Noticia', de RTS, durante dos años, integró los equipos de 'DespiérTC' junto a El Gitano y Mauricio Ayora (Caterva) y 'El Noticiero', segunda emisión, con Jorge Rendón.

Al salir de RTS, La Bombón dijo a EXPRESIONES en una entrevista: "Sé cuál es mi potencial y hasta dónde llegar. Muevo masas porque manejo el acercamiento con la gente, soy espontánea. Poseo la chispa, la capacidad de dialogar, reír y mi mensaje llega a los estratos sociales alto, más bajo y tirando para el sótano. Me buscaron (TC) y yo también quería. Si se presenta una oportunidad para crecer, hay que considerarla. Ahora en los trabajos no existe estabilidad, pero busco más proyección, más espacio y una vitrina". En ese mismo diálogo añadió que en RTS no se preocuparon por ella.

Al inicio de su llegada al canal que hasta el lunes será su 'casa' parecía que no iban a surgir problemas entre ella y Mauricio. Durante la entrevista que se le hizo también comentó: "Caterva es tranquilo y domable. La vida nos enseña a aplicar la psicología. Tendrá su debilidad como cualquiera, yo también tengo mis aires de diva. Por respeto al público debemos dominar nuestros caballos, bajar la adrenalina, no lo someteremos a una jauría".

Sin embargo, no pudieron domar sus temperamentos. Al poco tiempo de compartir en 'DespiérTC' se pelearon, se dio un choque de egos y ciertas bromas y confianzas de La Bombón no fueron del agrado del comunicador. A este lo cambiaron a 'El Noticiero' y a 'Entre ellas', aunque fue él el que pidió que lo muevan. ¿Qué tanta química tiene con su compañera, La Bombón? se le preguntó al periodista antes de esos inconvenientes. Respondió: "Hemos conversado y compartimos que la comunidad es la que se debe beneficiar con nuestra presencia en pantalla".

Para los directivos de noticias fue un dolor de cabeza encontrar el reemplazo de Caterva en 'DespiérTC'. Pasó José Luis Calderón, quien no pegó por su estilo más formal. Finalmente se quedaron con Leonardo Flores. Ahora que ella se va, volverá Caterva a ese informativo. Mientras que la nueva compañera o compañero de Jorge Rendón está por definirse.

La Bombón subió un video en sus redes sociales con su excompañero, José Luis Arévalo, con quien mantuvo una gran relación mientras laboró en RTS. Se escucha una voz que dice: "¿Saben por qué soy feliz? porque yo no apago la luz de nadie para encender la mía. Simplemente trabajo duro día a día para que mis sueños se cumplan sin tener que opacar y lastimar a nadie". ¿Querrá volver a RTS?