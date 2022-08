A Pancho Molestina no le renovaron el contrato en TC

Tras una reestructuración en el programa 'De casa en casa', el año pasado Pancho Molestina ingresó a ese espacio de TC. Debido a esos cambios, el anterior presentador Emilio Pinargote regresó a 'De boca en boca', donde ahora está posicionado.

Julián Gil será el compañero de Alejandra Jaramillo en 'Siéntese quien pueda' Leer más

Previamente el comentarista deportivo fue parte del reality 'Soy el mejor'. “No soy tan bueno para bailar. Tal vez vieron ese lado informal y por ello me ofrecieron estar en 'De casa en casa'. Me pareció una buena nota entretener y pasarla bien”, dijo cuando lo entrevistamos en julio de 2021.

Ahora en TC no le renovaron el contrato. Intentamos comunicarnos con él, pero no respondió, aunque leyó el mensaje. El gerente de producción, Cheo Navarrete comentó: “No pasó nada malo con Pancho, tenía un contrato con el canal por un año. Entró como participante de 'Soy el mejor' y como tenía potencial se lo probó en vivo en 'De casa en casa', en su momento encajó bien y se le dio la oportunidad de hacerle un contrato por un año. Ya venció y no se le hizo renovación.

Tiene otras actividades, su línea es la deportiva. Le gustó la experiencia de estar en un matinal. El 2022 es un año mundialista, tiene muchos compromisos. Ya se viene el evento deportivo, los periodistas acreditados se irán a Catar.

Todo quedó en buenos términos, el Mundial de Fútbol causaría mucha interferencia con su participación en el espacio. Quedaron las puertas abiertas para cualquier proyecto en 2023, elaborando nuevos presupuestos. Sabe que será uno de los primeros a los que se considere.

El programa del viernes 12 de agosto quedó grabado por el feriado. Ya no se lo verá desde el lunes”.

Emma Guerrero: "No lo conozco, pero si Eulices Alvarado lo dice, tendrá sus razones" Leer más

En su Instagram, Pancho subió un mensaje que dice: “Agradezco a cada uno de los que fueron parte de esta cheverísima experiencia, hicimos de todo y lo disfruté mucho. Gracias”.

No faltaron las muestras de cariño de sus ahora excompañeras Úrsula Strenge, Michela Pincay y Jasú Montero, así como de amigos, como Mauricio Altamirano, Vanessa Pazmiño, Marlon Acosta y Ronald Farina, a quien le sorprendió el mensaje y manifestó: “No te creo”. En la TV, Pancho se inició a los 18 años. En 2004 estuvo en Cabledeportes. A Ecuavisa llegó en 2009, a Gamavisión en 2014 y pasó por DirecTV Sports. Además hace radio.