Cincuenta y tres años de vida y 32 de carrera han dado a Martín Galarza (AU-D) la madurez que se necesita para saber lo que se quiere en todos los sentidos. De temperamento fuerte, aunque no es un fanático de las redes sociales, expresa lo que le nace en Twitter. No le agrada la prensa rosa sensacionalista.

Está de paso por Guayaquil, con su nuevo tema, 'Remojado', que tiene un toque de música regional mexicana. A corto plazo producirá a otros artistas. Logró la estabilidad sentimental con Gissella Flores (31), exreina de belleza y maquilladora profesional con la que quisiera tener otro hijo.

¿AU-D ya se estableció en Estados Unidos definitivamente?

Casi dos años en Miami. Nos estamos acoplando, pero viajo con frecuencia a Ecuador. Aunque parezca divertido, es pesado. Ahora vine con mi esposa. Pretendo y quiero producir y componer para otros talentos. Además, para mi familia aspiro a un ambiente más seguro y relajado.

¿Está ‘remojado’, haciendo alusión al título de la nueva canción?

(Risas) Estoy en una etapa interesante de mi vida como artista. Acabo de firmar con la disquera digital española AlfaFonte, la cual se encarga de mover mi contenido internacional para que tenga más visibilidad. El compromiso es dejar la ‘vagancia’ (risas) y sacar temas más seguido, cada tres meses. Es lindo el reto. Durante muchos años he estado buscando mi sonido.

Creo que no se debe ser una copia de lo que pega, sino una versión diferente de lo que está pegando. Ellos se interesan en artistas que no tienen una disquera. 'Remojado' es el primer tema de una serie, tiene algo de romance y despecho, fusión de trap y música regional mexicana. La letra es de David Kam y mía.

La escuchamos y lo regional mexicano es lo que le da el toque diferente.

Me encanta experimentar, reinventarme, pero sigo siendo el artista sincero al que le encanta el drama, las peleas, las reconciliaciones y me siento orgulloso de ser sudamericano; pero ahora experimento con mi forma de rapear, es más cantada, aunque el sentimiento es el mismo. Los ingredientes que uso son urbanos y tradicionales. Si eres auténtico, siempre sonará con un toque propio, yo soy muy guayaco.

Suelta en el video hasta un par de malas palabras, como ‘cabreado’.

(Risas) Los guayacos decimos algunas.

Su colega Danilo Parra también colaboró...

Con Danilo somos casi vecinos en Miami. Con los Parra mantengo una gran amistad, ellos son mis ñaños. Aunque tengo un pequeño estudio allá, necesitaba alguien que me dirigiera y nadie mejor que él.

Martín vive ahora en Miami. cortesía

¿Qué queda del AU-D de 'Tres notas', 'Crema de limón' y 'Un amor así'?

Sigo tratando de sonar diferente. Lo distinto se mantiene más tiempo. Si solo se hace lo que está de moda, se muere con la moda. Un día un amigo me dijo que no importaba lo que yo haga, porque siempre sonará a mí. No importa el estilo en el que incursione.

Mar Rendón quedó en tercer lugar en La Academia. No siempre es malo quedar en la segunda o tercera ubicación en un concurso.

David Bisbal no ganó 'Operación Triunfo', pero nadie recuerda a la que ganó. Un reality abre puertas y expone, no importa si quedó en segundo o tercer lugar. Mar desempeñó un buen papel, dejó en alto el nombre de Ecuador. Lo que debe hacer es aprovechar lo logrado. Cuando se gana se está comprometido y con mayores responsabilidades. Ella es libre de tomar decisiones, espero que tome las correctas, así como la gente que la maneje. Es mi seguidora en redes sociales, nos hemos dado consejos.

Ella es su fanática y ahora usted lo es de ella...

(Risas) Me siento orgulloso de Mar. No le han hecho un daño, le han hecho un gran favor. No la dejaron comprometida con un contrato que la limite. No le aconsejaría regresar a Ecuador. Soy nacionalista, pero ella está en otro nivel. La han visto en otros países y debe aprovecharlo de inmediato, buscar canciones con buenos compositores. Tiene que buscar su identidad como artista, es lo más importante. Voz y talento le sobran.

Los nuevos artistas creen que con un montón de seguidores en las redes sociales ya están del otro lado.

Creo que los artistas no deben obsesionarse con las redes sociales. En la industria del arte siempre será primero la canción. Si es buena, no importan los seguidores. Claro que es más fácil exponer el trabajo si laboran en TV o son influencers. Yo le diría a esa nueva generación que se olvide de las redes, que no le dé tanta importancia, que sea la mitad de su trabajo. Un millón de seguidores no son un millón de fans.

No abriría una cuenta en OnlyFans. cortesía

Sin importar la edad, ahora la moda es abrir una cuenta en OnlyFans. Usted siempre ha cuidado su cuerpo, ¿se atrevería?

No me va tan mal con la música. Yo respeto. Si fuera mujer no lo pensaría dos veces. Es cuestión de decisión. El cuerpo es maravilloso, una máquina preciosa, visualmente es una obra de arte. En mi caso, no creo poder estar en una cuenta así, pero no juzgo. Mi esposa ha querido algunas veces.

Ella no tiene que pedir permiso, pero es una talentosa artista del maquillaje, modelo y empresaria. Tiene sus enfoques en otros lados. En la vida creo que hay que desarrollar talentos porque no se sabe cuándo saldrá la oportunidad. Yo no quería ser cantante, sino productor o químico nuclear. No pasará mucho tiempo en que busque artistas para producirlos a la par de los temas que lance. Son 32 años de carrera, conozco lo bueno y malo.

A usted nunca le ha gustado hablar mucho de su vida privada.

Aquello depende de la forma de preguntar (risas).

En 2021 se casó con Gissella Flores. ¿Cómo lo está tratando el amor?

No me quejo, mi esposa es una gran mujer. Como todo matrimonio, tenemos nuestros momentos tensos, pero me agarró en una etapa interesante de mi vida en todo sentido. Ahora sé manejar una relación y los conflictos a los que la gente normalmente le huye. He comprendido que uno se enamora con el corazón, pero se mantiene una relación con el cerebro. Es un proyecto en conjunto. No hay que resolver nada con cabeza caliente, se lo resuelve con amor e inteligencia.

Con su esposa, Gissella. cortesía

Hay que darle el mérito a su esposa. Lo ‘domó’, porque usted era difícil de atrapar.

Ya me agarró cansado, apaleado y con ganas de no discutir.

Es decir que lo cogió con más experiencia de vida.

Sí, pero también mañoso. A un perro viejo no se le pueden enseñar nuevos trucos. Le toca aceptarme como soy y yo también a ella. Es una sociedad en la que se tienen derechos y obligaciones, a partes iguales. Toca sentarnos a conversar para llegar a un punto intermedio en el cual ambos estemos bien. Esta señora es mandona, cada quien tiene sus costumbres. Es superordenada; yo también lo soy, pero soy artista. Cuando me levanto de la cama, a veces me vienen ideas para escribir. Corro a mi estudio en calzoncillos a sentarme a componer para no perder la idea. Dejo desordenadas las cosas, pero sé que las arreglaré luego. A ella eso no le gusta. Esa es la convivencia.

¿A sus más de 50 años le gustaría tener nuevamente hijos?

Tengo tres: dos míos, Martín y Simuy, y Sebastián, el niño de Gisella. Queremos otro hijo para el próximo año. ¿Quién dijo miedo? Pero primero nos enfocaremos en su negocio de maquillaje y microblading. Es experta en maquillaje de boda y en Miami hay muchísimos matrimonios.

Tiene un nieto. Seguramente es un abuelo chocho.

Totalmente. He querido verlo más, pero estoy ocupado. Connor es mi primer nieto. Soy ‘padre’ de nuevo, pero sin la responsabilidad (risas). A mis hijos los alejé de la música, ya que es complicado porque cuando entras se convierte en una adicción.

¿Se arrepiente de algo?

No. Lo bueno y lo malo me han llevado a este punto. Me siento más sabio que nunca, más inteligente y mejor que nunca en todo sentido. Somos el resultado de lo aprendido, de los errores.

¿Se seguirá peleando con la prensa rosa? ¿Salió en defensa de Érika Vélez en el enfrentamiento con un espacio digital?

Hay prensa maliciosa y la que cree que tiene el poder de destruir. Los artistas nacionales tenemos mucho en contra. Se consume lo de afuera en más del 90 por ciento. Érika tiene una carrera, una imagen, hay que respetarla.