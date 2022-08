Alejandra Jaramillo fue parte de la conferencia de prensa con el elenco del reality farandulero 'Siéntese quien pueda' de la cadena Telemundo Univisión en Miami. Ahí compartió con sus nuevos compañeros, el galán de telenovelas Julián Gil, quien es el presentador y llevará la batuta del nuevo espacio de Unimás, Álex Rodríguez, la hija de José Luis Rodríguez, la actriz Liliana Rodríguez, Lucho Borrego, Karla Gómez y Catalina Mora.

“Confieso que me siento emocionada, nerviosa y asustada porque la farándula en Estados Unidos es fuerte. Aquí hay 59 millones de habitantes de origen latino y la mayoría de ellos son mexicanos. Estoy consumiendo espectáculo mexicano todos los días, leyendo sobre los personajes más mediáticos”, dijo la presentadora.

Julián Gil comentó que se había enterado que en Ecuador se la llamaba La Caramelo y que también la “llamaremos así, a mi querida Ale. Contento que sea parte del proyecto”. Mientras que Liliana Rodríguez recordó que su padre, El Puma, ha visitado muchas veces nuestro país. “Él ha ido en muchas ocasiones, todavía no he tenido la bendición de visitarlo. Dios mediante. Alejandra es bella por dentro y por fuera, no para de hablar de su hijo (Sebastián) y habla maravillas de su país, es una mujer creyente. Tenemos algo en común, ella y yo”.

Ecuavisa la ha convertido en la gallina de los huevos de oro a Alejandra. Antes de que viajara a Estados Unidos y después sigue presente. Ahora que ella será una de las panelistas del programa extranjero, el Canal del Cerro lo emitirá, desde la próxima semana, el martes 23, a las 14:00.

Es una manera de que la presentadora no pierda vigencia en Ecuador. Saben que el televidente es ingrato y olvida rápido. Dicen que ha estado ausente nueve meses, pero nunca lo ha estado en realidad.