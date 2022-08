El 22 de noviembre del 2021, Alejandra Jaramillo dejó el programa 'En contacto', de Ecuavisa, para probar suerte en otro país, Estados Unidos, donde viajó con su hijo Sebastián. Acaba de compartir con su excompañero, Henry Bustamante, quien la visitó en Miami de manera sorpresiva, no solo conversaron, además comieron cangrejos.

"En Ecuador no es imposible tener una persona que ayude con los quehaceres domésticos, en Estados Unidos he tenido que hacer otras actividades que no estaba acostumbrada. Tuve que tomar las riendas de mi vida. Soy cien por ciento ama de casa y estoy 24/7 con mi hijo. Antes era diferente porque él visitaba a su papá los fines de semana".

En lo laboral, Alejandra Jaramillo está dispuesta a tocar puertas en Estados Unidos y a recibir un no si ese fuera el caso. "Ya lo viví en Ecuador, estoy dispuesta a pasar por ese proceso, cuando las cosas llegan se las valora más. Por ahora no pienso volver, tal vez por trabajo. Saltaré en una pata cuando regrese. No a vivir, pero sí a trabajar". Recientemente la directora Betty Mata le propuso volver a 'En contacto'. "Aquello lo agradezco, pero el equipo está completo".

Durante su permanencia en esa nación trata de construir su felicidad "a través de pequeños momentos. La felicidad es estar tranquila, no deberle nada a nadie y ahora estoy conociendo una versión de mí. Nunca me imaginé a mis 29 años estar en otro país".