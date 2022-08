Desde el martes 23 de agosto, a las 14:00, por Ecuavisa estará al aire el reality de entretenimiento 'Siéntese quien pueda', presentado por el actor Julián Gil y que se estrenó el lunes 22 por Unimás. Alejandra Jaramillo es una de las panelistas del espacio internacional.

De alguna manera, es una prueba de fuego para ella, ya que estará inmersa en un género que nunca le ha gustado: la farándula. Y de la fuerte, de la que no se mide, además, está en tierra extraña. Gente del medio da su opinión.

Voces

Carlos José Matamoros. Archivo

“Me parece interesante que a Alejandra Jaramillo se le estén abriendo oportunidades en el extranjero y se esté relacionando con figuras importantes del espectáculo internacional. Ecuavisa la ha ayudado brindándole experiencia y seguridad. Más allá de las oportunidades, es fundamental que demuestre que puede capitalizarlas en éxitos”, comenta el presentador Carlos José Matamoros.

Para el comunicador Christian Albán, esta es una gran oportunidad que “esperemos la aproveche, porque sé que no le gusta la farándula, pero es el momento de sobresalir en medio de todos los del elenco. Debe brillar a nivel internacional y ser aceptada por los países que la verán”.

El periodista de espectáculos Stalin Ramos afirma: “La incursión de La Caramelo en la televisión internacional alegra a fanáticos, pero más allá de un logro personal y profesional deja en el aire interrogantes. Podría ser que ya desde hace tiempo, Ecuavisa estaría negociando con Unimás la transmisión del programa en su pantalla, pidiendo como cuota a su favor, obviamente, la presencia de un talento ecuatoriano en el set y quién mejor que Alejandra Jaramillo, para que les vuelva a calentar la pantalla como lo hizo en 'En contacto'.

La competencia va a ser dura, debido a que las redes sociales informan de todo y las de los latinos en EE. UU, también. El mismo canal sube cortos de los espacios luego de su emisión en vivo informando quién estuvo, qué hizo o qué dijo. Y si en Ecuador la retransmisión será con un día de retraso, quién se va a enganchar al programa para ver a Alejandra y noticias de farándula del día anterior o que ya se dieron a conocer igual a través de las redes. La apuesta por la sintonía es fuerte, pero el Canal del Cerro debió haber analizado este y otros contras".

Soraya Guerrero. Archivo

La presentadora Soraya Guerrero considera que “Alejandra debe buscar toda opción que le abra una puerta laboral y tal parece que ella desea continuar con la TV, lo que en EE. UU. es muy complicado. Pero es mejor intentarlo que no hacerlo. Creo que Ecuavisa tiene mucho que ver con su participación para que se transmita acá un reality que no se ve y que la farándula que ellos manejan no se consume tampoco acá. El canal de forma indirecta la sigue apoyando”.