Ecuador y Brasil acuerdan cooperación en temas agrícolas, sociales y tecnológicos

Lula da Silva y Daniel Noboa se encuentran en Brasilia y apuestan por una cooperación regional con visión de futuro

Autoridades de Brasil y Ecuador firman memorandos de entendimiento en áreas clave como tecnología y agricultura.

Brasil y Ecuador firmaron acuerdos de cooperación en áreas clave como la inteligencia artificial, agricultura familiar y lucha contra la pobreza. Lula da Silva y Daniel Noboa lideraron el encuentro en Brasilia, reforzando los lazos entre ambos países.

En un encuentro cargado de simbolismo y acción concreta, los presidentes de Brasil y Ecuador, Luiz Inácio Lula da Silva y Daniel Noboa, firmaron este lunes 18 de agosto una serie de acuerdos de cooperación en tres áreas clave: lucha contra la pobreza, inteligencia artificial y agricultura familiar.

La cita se dio en el Palacio de Planalto, en Brasilia, donde ambos mandatarios (junto a ministros y autoridades) formalizaron el compromiso de trabajar juntos por una región más justa, innovadora y sostenible.

La canciller @gabisommerfeld, en presencia de los presidentes @DanielNoboaOk y @LulaOficial, suscribió acuerdos en transformación digital, inclusión social y agricultura junto a las autoridades de Brasil.



Conoce más sobre estos importantes avances.



— Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) August 18, 2025

Alianza contra el hambre: compartir ideas para transformar vidas

Uno de los acuerdos más relevantes busca unir fuerzas para combatir el hambre y la pobreza en América Latina. A través de un intercambio de experiencias y conocimientos técnicos, Brasil y Ecuador colaborarán en políticas públicas que promuevan la inclusión social y el desarrollo sostenible.

El documento fue firmado por el ministro brasileño de Desarrollo e Inclusión Social, Wellington Dias, y la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.

Inteligencia artificial con sello latinoamericano

Otro punto destacado fue el acuerdo en inteligencia artificial (IA). La cooperación contempla la formación de profesionales, el desarrollo de infraestructuras de alta tecnología y la creación de modelos de IA pensados desde América Latina.

La ministra brasileña de Ciencia y Tecnología, Luciana Santos, y Sommerfeld fueron las encargadas de firmar este memorando que busca posicionar a la región en el mapa de la innovación digital global.

Agricultura familiar: sembrando futuro con políticas sostenibles

En el campo agropecuario, Brasil y Ecuador acordaron fortalecer el apoyo a la agricultura familiar, con enfoque en sostenibilidad, transición agroecológica y reducción del desperdicio alimentario.

El ministro brasileño de Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacó que el pacto también impulsará los circuitos cortos de comercialización, favoreciendo a pequeños productores y mejorando el acceso a alimentos orgánicos.





Ecuador y Brasil fortalecen su relación con acuerdos que impulsarán el desarrollo, el bienestar y nuevas oportunidades para nuestros ciudadanos.



— Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) August 19, 2025

Daniel Noboa: "Educación y oportunidades para nuestros jóvenes"

El presidente Daniel Noboa destacó que el principal objetivo de su visita es abrir más oportunidades educativas y de desarrollo para la juventud ecuatoriana. Agradeció la cálida recepción del gobierno brasileño y subrayó que la cooperación en seguridad será clave para enfrentar flagelos como el narcotráfico, tráfico de personas y minería ilegal.

También señaló que Ecuador busca profundizar el comercio bilateral y conectar sus puertos (Guayaquil y Manta) con Brasil mediante rutas terrestres, fluviales o ferroviarias.

"Debemos dejar atrás las divisiones ideológicas. América Latina necesita unión, soluciones reales y un nuevo rumbo para las próximas generaciones", expresó el presidente ecuatoriano.

