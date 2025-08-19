Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Acciones del comunismo y sus consecuencias

En Cuba se adoró al hombre-dios y eso desencadenó el fracaso de su gubernatura

Cuba comunista suprimió la cultura occidental, el alma cristiana de la nación. Se prohibió la Biblia, no más ediciones ni distribuciones. La vida de los disidentes al adoctrinamiento no tuvo valor, ni la de los inocentes en el seno materno. Todo eso conllevó a la maldición del país por separarse de Dios (YHWH). Algunas de las maldiciones del libro sagrado bíblico son: “Maldito serás tú en la ciudad, y maldito tú en el campo. Maldita tu canasta y el lugar donde amasa la harina. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir”. En Cuba se adoró al hombre-dios y eso desencadenó el fracaso de su gubernatura; su sistema colapsó y se evidenciaron los frutos malditos: múltiples éxodos, sobre todo de juventud; servicios médicos sobrepasados y falta de medicamentos. Las funerarias y cementerios sucumbieron durante la COVID-19 y los apagones eléctricos son constantes. La internet mala, cara y controlada por el Partido Comunista de Cuba (PCC) y la policía política (DSE).

Óscar Biscet

