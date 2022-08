A la actriz y emprendedora Krysthel Chuchuca, pareja del venezolano José Ramón Barreto, explotó en las redes sociales. Aclaró que ella no tiene que pasar reporte de lo que ocurre en su vida privada ni que sube o no.

José Ramón Barreto: "Lo importante y real es la salud de mi madre" Leer más

“Si no subo una foto con José Ramón, preguntan qué pasó con la relación. Dejen de ser ridículos. Pónganse a lavar platos, pongan un negocio, vendan aunque sea esmaltes en Instagram. Se quejan de que no hay plata porque se pasan perdiendo el tiempo ocupándose de la vida de los demás. No romanticen el chisme, no lo justifiquen, la típica que porque eres personaje público se meten en tu vida. Tienen que entender y respetar, no me gusta exponer mi vida. Los defensores del chisme me dijeron mal educada, grosera y que me iban a dejar de seguir, creen que me iba a poner a llorar. En nada aporto publicando mi vida privada, prefiero aportar de otra manera. Si no les gusta vayan a otra cuenta y no se pongan bravos si los boto de aquí”.

Emma Guerrero: "No lo conozco, pero si Eulices Alvarado lo dice, tendrá sus razones" Leer más

En el espacio 'En Contacto', Lazito de la farándula, Dora West y Henry Bustamante opinaron sobre el tema. Henry dijo que ella además de ser personaje público, es emprendedora. “Me parece un riesgo lanzarse con esas frases porque es emprendedora. A esa gente le vende algo”.

Comentario de la columnista

Krysthel le respondió a través de las redes que le iba a mandar un vestido. Ya sabemos que ella está dedicada al mundo de la moda. No era necesario ese comentario. Estaba fuera de lugar. Al respecto Henry expresó: "Mi comentario fue respetuoso, no la ataqué. Seguramente todo lo que gira en torno a su novio ha hecho que la actriz se salga de sus casillas.