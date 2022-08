Tras las declaraciones del actor Eulices Alvarado, quien afirmó a través de las redes sociales que sostuvo supuestamente una relación con José Ramón Barreto, pareja de Krysthel Chuchuca, cuando eran parte de 'A puro corazón' y que además por esta razón el actor habría filtrado el video íntimo con la ecuatoriana Emma Guerrero, el venezolano (que interpretó a Simón Bolívar) a través de las redes sociales se manifestó.

“Lo importante y lo real es que apoyen y difundan la campaña que estoy creando con mi familia por la salud de mi mamá (María Isabel Jové). Necesita de tres operaciones pronto. Estamos en eso. Si quieren ayudar síganme los buenos”.

La señora necesita someterse a una colostomía (un procedimiento quirúrgico en el que se saca un extremo del intestino grueso a través de una abertura hecha en la pared abdominal) a causa de dos fístulas rectales y diverticulosis colónica.

Ella se encuentra en Venezuela, no tiene seguro médico y se han agotado los recursos económicos en exámenes y tratamientos. ¿Qué opina la prensa rosa de los comentarios de Eulices?

Eulices Alvarado. cortesía

La comunicadora de farándula Paola Maya consideró “desatinado y malintencionado por parte de Eulices Alvarado exponer una supuesta relación sentimental con el actor a estas alturas. Primero en ningún momento este ha hecho pública algún tipo de inclinación y luego de dos años de los sucesos ocurridos con Emma Guerrero recién ahora lo saca a relucir sin ningún tipo de pruebas. Me huele a deseos de figurar o desquite por motivos que desconocemos”.

Otro que da su opinión sobre este caso es el presentador Mauricio Altamirano: “Hablé con Emma justo cuando se viralizó lo que dijo Eulices ‘El Gato’ sobre José Ramón Barreto. Solo me dijo que el tiempo le dio la razón, pero cree que no era el momento para que suelte algo así porque el actor tiene a su mamita enferma y pide ayuda económica a través de las redes sociales. Yo creo que puede ser verdad lo de ese supuesto romance, no me sorprendería, ambos son guapos”-

El reportero Daniel Merlo sostiene que fue “tremenda bomba la que soltó Eulices al revelar una supuesta relación con José Ramón, pero tendría que probarlo, ya que también podría estarse agarrando del reconocimiento del actor para sonar, ha pasado mucho tiempo desde que trabajaron juntos. Sobre lo de Emma en algún momento se comentó que José Ramón fue quien divulgó el video en las redes”.