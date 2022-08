Alejandra Jaramillo siempre ha tenido una imagen light y ha evitado los conflictos. Cuando fue pareja del actor Efraín Ruales, ellos trataban de mantener su vida privada en bajo perfil. El actor odiaba la farándula y aquello lo sabemos los que hacemos prensa rosa. A la presentadora tampoco le gustaba, a pesar de que fue parte de Vamos con todo.

Al irse a vivir a Estados Unidos y probar suerte en la televisión en Miami, se metió en la boca del lobo al convertirse en una de las panelistas del reality de entretenimiento 'Siéntese quien pueda', cuyo fuerte es lo que precisamente a La Caramelo no le agrada ni domina. El nuevo espacio es producido para TelevisaUnivision por We Love Entertainment, la casa productora de Carlos Mesber, quien estuvo al frente de 'Suelta la sopa'. El lunes 22 de agosto, Alejandra hizo su debut por Unimás y el martes se la vio en Ecuador a través de Ecuavisa, su antigua ‘casa televisiva’.

Obviamente, estaba nerviosa y seguramente por varias razones. El reality tiene como conductor a un reconocido actor, Julián Gil, quien ha hecho teatro, cine, TV, videoclips, además, es modelo y presentador, tiene experiencia en estar metido en escándalos. Vive uno con su expareja, la actriz Marjorie De Sousa, con quien sostiene una dura y mediática batalla legal por la custodia y manutención del hijo de ambos, el pequeño Matías. Por esta semana, Alejandra compartirá con Ninel Conde, una de las invitadas y una de las reinas del escándalo mexicano.

El bombón asesino ha tenido una vida sentimental muy movida. Argumento suficiente para una telenovela. Los panelistas que son periodistas, talentos de TV, expertos en redes sociales y que comparten con Alejandra no son unos improvisados. Lucho Borrego, Karla Gómez, Álex Rodríguez, Vanessa Arias y Liliana Rodríguez abordaron temas como el caso de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y que acusó de abuso sexual a su abuelo, Enrique Guzmán; además, comentaron sobre la boda de JLo y Ben Affleck.

Todos son ‘cucos viejos’, la mayoría integraron el elenco de 'Suelta la sopa'. Liliana, por ser actriz e hija de José Luis Rodríguez y Lila Morillo, se mueve como pez en el agua en el ambiente artístico. Les sobra experiencia y conocimiento del mundo farandulero.

Lastimosamente, a nuestra compatriota se la notó desinformada, hubo largos silencios y por momentos sin sacarse el chip de 'En contacto'. No tenía que bailar sin motivo. Pone cara de no saber lo que dicen. Lucho y Álex sacaron las uñas y se impusieron con sus opiniones. El segundo de los mencionados se llenaba la boca diciendo que estaba informado y así fue. Liliana, quien lució un look al estilo de su personaje, la empleada doméstica Panchita, de 'Gata salvaje' (telenovela que, por cierto, han dado cientos de veces en Ecuador), demostró que tampoco está dispuesta a dejarse.

Ninguno quiere recibir un castigo o voto en contra, con el que podría quedar suspendido. También hay una reportera multimedia, Catalina Mora, quien es ecuatoriana y encargada de canalizar los votos del sitio web. Como cualquier tema, hay que prepararse para dominarlo, muchos creen que por tratarse de farándula es sencillo. Por otra parte, la escenografía, muy chillona, para nuestro gusto, y demasiados panelistas. Por momentos no se entiende lo que dicen.

La Caramelo debe imponerse para brillar o se la comen viva los buitres faranduleros porque amigo es el ratón del queso y se lo come. En la edición del miércoles siguió sin imponerse y sin demostrar conocimientos faranduleros.