Stray Kids: the dominate experience llega al cine con un show inmersivo global

Stray Kids lleva su tour dominATE al cine con una experiencia inmersiva distribuida por Universal Pictures

Stray Kids es uno de los grupos más influyentes del K-Pop actual.

Universal Pictures prepara el estreno mundial de Stray Kids: the dominate experience, una ambiciosa película concierto que lleva a la pantalla grande la energía, el impacto y la intimidad de uno de los grupos más influyentes del K-Pop actual.

El filme llega a los cines el 5 de febrero de 2026, consolidando a Stray Kids como un fenómeno que trasciende escenarios y plataformas digitales.

Lejos de ser un simple registro en vivo, la producción se presenta como una experiencia cinematográfica total, diseñada para capturar la magnitud de una banda que ha redefinido el sonido y la narrativa del pop surcoreano contemporáneo.

Un asiento privilegiado al fenómeno global

La película sumerge al espectador en los conciertos con entradas agotadas que Stray Kids ofreció en el SoFi Stadium de Los Ángeles, uno de los recintos más emblemáticos del circuito musical internacional.

BTS confirma gira mundial 2026 con fechas en Latinoamérica: ¿Viene a Ecuador? Leer más

Desde allí, la cámara se convierte en un pase directo al corazón del tour mundial dominATE, combinando interpretaciones explosivas de sus mayores éxitos con momentos inéditos fuera del escenario.

El relato avanza entre la adrenalina del show y el detrás de cámaras, en tanto que muestra la preparación, la exigencia física y emocional de las giras internacionales, así como los espacios de reflexión, humor y camaradería que sostienen la identidad del grupo. El resultado es un retrato cercano que revela la dimensión humana detrás del espectáculo.

Una mirada íntima detrás del escenario

Uno de los mayores atractivos de Stray Kids: the dominate experience es su enfoque documental. El metraje permite observar la dinámica interna de la agrupación, la presión creativa que implica mantener un éxito global y la complicidad que une a sus integrantes.

Este acceso exclusivo ofrece una perspectiva que rara vez se encuentra en transmisiones convencionales o redes sociales, con lo que se fortalece el vínculo entre la banda y su audiencia.

Dirección de clase mundial

El proyecto cuenta con un equipo creativo de alto nivel. La dirección principal está a cargo de Paul Dugdale, ganador de premios Emmy y BAFTA, reconocido por producciones como Adele: One Night Only y The Reputation Stadium Tour de Taylor Swift. Su experiencia en espectáculos de gran escala garantiza una narrativa visual potente y precisa.

Los segmentos documentales fueron dirigidos por Farah X, cuya mirada aporta cercanía y sensibilidad al relato, equilibrando el despliegue técnico con una estética más introspectiva.

Las ocho estrellas de Stray Kids

La película está protagonizada por los ocho integrantes de la agrupación formada por JYP Entertainment: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N.

Yidda Cabrera: Su travesía del K-pop a proyectos en Corea del Sur Leer más

Cada uno aporta su identidad artística y emocional, lo que refuerza el carácter colectivo que define a Stray Kids y explica su conexión con millones de seguidores en todo el mundo.

Una experiencia diseñada para el cine

Pensada para disfrutarse en salas de última generación, Stray Kids: the dominate experience ha sido optimizada para formatos como IMAX, 4DX, Ultra 4DX y ScreenX, lo que permite una inmersión sonora y visual que reproduce la vibración real de un estadio. El público no solo observa el concierto: lo siente.

Además, el estreno se perfila como un evento comunitario para el fandom STAY, que encontrará en el cine un espacio para celebrar la trayectoria de una banda que ha superado los 30 millones de álbumes vendidos a nivel mundial y continúa marcando tendencia en la industria musical global.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!