Salvar Incine: cuando Enchufe TV regresó a la casa donde empezó todo

La histórica escuela se relanza de la mano de dos de sus alumnos más famosos: Jorge Ulloa y Christian Moya

Jorge Ulloa y Christian Moya entraron a Incine cuando todavía no imaginaban que, años después, sus nombres estarían ligados a uno de los proyectos audiovisuales más reconocibles del país. Eran estudiantes jóvenes, obsesivos e inquietos, que pasaban más horas de las recomendadas en sets improvisados, con cámaras al hombro y guiones que siempre se extendían más de lo permitido. En esa escuela, ubicada en una casa de puertas amarillas en el barrio La Floresta, en la capital, aprendieron cine, pero también aprendieron a mirarse, a incomodarse y a trabajar en colectivo.

De ese mismo grupo de estudiantes nació Enchufe TV, un proyecto que trasladó esa lógica de ensayo, error y complicidad a internet. Los sketches comenzaron como ejercicios entre amigos y terminaron convirtiéndose en una plataforma con millones de seguidores en América Latina. Con el tiempo, Enchufe TV dejó de ser solo un canal y se transformó en una productora que abrió una ruta distinta para el audiovisual ecuatoriano, lejos de los circuitos tradicionales y más cerca de los nuevos públicos.

Esa historia vuelve ahora al punto de partida. La semana pasada, Touché Films, la productora liderada por Ulloa y Moya, concretó la compra del Instituto Universitario de Cine y Actuación, Incine, con el apoyo de un socio ecuatoriano. La decisión nació, según contó Ulloa, de una alerta inesperada. “Una noche, tonteando en internet, vi una publicación en donde se estaba vendiendo el edificio de Incine y casi me da algo. Llamé a Camilo Luzuriaga y a Lisette Cabrera para decirles que no vendan la escuela y que, si la vendían, me la vendieran a mí para poder continuar con este legado que para mí es importantísimo”, relató en entrevista.

Para Ulloa, Incine no era solo una institución educativa. “El cine es una escuela que te rompe todas las estructuras, que empieza a cuestionar lo que crees que eres y te obliga a contar historias que de verdad te importan, incluso las que no quieres mostrar”, dijo al recordar su paso como estudiante. Esa experiencia, atravesada por la exploración personal y el trabajo colectivo, fue lo que lo llevó a intentar salvarla cuando supo que podía cerrar.

Una apuesta llena de trabas

El proceso no fue sencillo. Ulloa presentó el proyecto en el reality Shark Tank México Creators, donde buscaba financiamiento para adquirir y equipar la escuela. La respuesta fue negativa y dejó una frase que se volvió viral: la pasión no paga nóminas. “Yo sí me sentí avergonzado cuando perdí. Pensé que tal vez lo había hecho mal”, confesó. Ni siquiera quiso ver el programa una vez que fue subido a las plataformas. Sin embargo, tras la emisión comenzaron a llegar mensajes de apoyo, ofertas de ayuda y propuestas de inversión.

La compra se concretó finalmente con el respaldo de Mauricio Aguirre, reconocido odontólogo con amplia experiencia en educación superior. “Encontramos un tiburón ecuatoriano que se arriesgó con el proceso, y lo interesante es que él conoce algo que nosotros no conocemos, que es la educación superior, mientras nosotros conocemos del cine”, explicó Ulloa. Para Aguirre, la decisión no pasó por los números. “No fue la tabla de Excel ni el retorno calculado. Fue una visión, una convicción profunda. La pasión convertida en proyecto y disciplina sí construye futuro”, dijo durante el evento de relanzamiento.

Ulloa presentó el proyecto en el programa Shark Tank México: Creators, pero fue rechazado. Cortesía

El pénsum evoluciona

La nueva etapa de Incine implica cambios de fondo. La escuela dejará de ser únicamente un instituto de actuación y realización para convertirse en Instituto Superior de Cine, Artes y Comunicación. La oferta se ampliará hacia áreas como prensa, nuevos medios, televisión y documental, así como formatos guionados y no guionados. “Hay una sobresaturación de contenido, pero poco de ese contenido está bien hecho. Queremos profesionalizarlo desde aquí”, señaló Ulloa.

Uno de los pilares será la educación dual, en alianza con Touché Films y Enchufe TV. “Parte de la formación de los estudiantes será participar en producciones reales, desde comerciales hasta películas, series y sketches, para que entiendan que hay consecuencias reales en las decisiones artísticas que toman”, explicó. La idea es que la escuela funcione también como un espacio activo de producción, no solo como un lugar de clases.

Durante el evento, la rectora Diana Molina habló de comunidad y continuidad. Recordó que la escuela ha sobrevivido a crisis, cambios generacionales y transformaciones del país, y destacó que la nueva alianza busca asegurar que ese espacio siga existiendo. “Celebramos 20 años de historias, pero también un camino que permite que esta casa siga siendo un lugar donde la creatividad florece”, dijo.

Al evento acudieron influencers, artistas, cineastas y estudiantes actuales y antiguos de Incine. Cortesía

Del dicho al hecho

Emocionado, Ulloa volvió a colocarse en el lugar del estudiante. “El cine no solo nos dio una profesión. Nos dio a nuestros mejores amigos, nos dio socios, nos cambió la vida”, afirmó ante exalumnos, docentes y gestores culturales. Para él, el desafío ahora es sostener ese legado y hacerlo crecer. “Si queremos una industria, tiene que haber volumen, trabajo constante y espacios donde se aprenda haciendo”, señaló.

La meta inmediata es concreta. “Que al menos podamos sacar una película al año desde la escuela. No importa si es buena o mala. Lo importante es que los estudiantes entiendan lo que significa hacer cine”, dijo.

