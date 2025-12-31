Romina Gaetani denuncia violencia de su expareja y fue internada por las agresiones

La actriz Romina Gaetani sufre un incidente violento por parte de su expareja. Fue internada en el hospital por sus heridas

Un vínculo que comenzó en 2024 entre la actriz Romina Gaetani y el empresario Luis Cavanagh derivó en un violento episodio que tuvo como víctima a la actriz de 48 años. El hecho tomó mayor relevancia luego de la denuncia que realizó la intérprete de Giro de ases.

En su testimonio, Gaetani declaró haber sido golpeada tras un ataque de celos por parte de Cavanagh en su vivienda en el Tortugas Country Club, en Pilar. Durante la noche del lunes, la actriz llamó a la policía, quienes constataron la agresión al llegar al lugar.

El sistema de emergencias médicas corroboró que Gaetani presentaba golpes en los brazos y la cadera. Además, se encontraba en un fuerte estado de nerviosismo, por lo que fue trasladada al Hospital de Pilar, donde permaneció internada durante algunas horas y recibió el alta médica en la madrugada.

La gravedad del hecho activó el protocolo por violencia de género. Por su parte, Luis Cavanagh se encontraba en un estado de alteración, motivo por el cual fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

¿Cómo comenzó la relación de la pareja?

La historia, que con el tiempo pasó del romance al conflicto, comenzó cuando Romina trabajaba en la producción teatral Un plan perfecto. En ese contexto conoció a Cavanagh y la relación avanzó rápidamente. A los pocos meses, la actriz decidió hacer público el noviazgo.

Lo presentó en eventos sociales y compartió en redes sociales imágenes de momentos románticos juntos. En junio de 2024, Gaetani dio detalles sobre la convivencia: “Estamos mitad en la casa de uno y mitad en la del otro”, expresó.

Sin embargo, en octubre de 2025, la actriz confirmó en televisión que estaba soltera, aunque evitó profundizar en los motivos de la ruptura. La situación entre la pareja tomó relevancia pública recién tras la denuncia, ya que hasta entonces el conflicto se había mantenido en silencio.

¿Qué decisión tomó Gaetani después del incidente?

Según Infobae, la actriz se negó a solicitar una medida restrictiva contra su expareja. La imposición de una restricción perimetral no está dentro de sus planes. “Es a voluntad de la víctima y no quiso”, señalaron fuentes cercanas a la causa.

La fiscal María José Basiglio fijó una fecha para que Gaetani sea sometida a una evaluación de riesgo. Al tratarse de una figura pública, la causa se manejará con estricta reserva y avanzará de acuerdo con los tiempos y decisiones de la denunciante.

Por el momento, la Justicia continúa investigando el caso, con la posibilidad de que Gaetani exponga públicamente la situación cuando lo considere necesario.

