Fanático que atacó a Ariana Grande es retirado de concierto de Lady Gaga

Johnson Wen, el australiano que se abalanzó sobre Ariana Grande fue identificado como peligroso en Brisbane, Australia

Johnson Wen, australiano de 26 años conocido en redes sociales como Pyjama Man y quien se autodefine como “el invasor de escenarios”, fue retirado este martes de un concierto de Lady Gaga en Brisbane, Australia luego de ser identificado por asistentes mientras intentaba ingresar al estadio Suncorp disfrazado.

Según reportaron medios estadounidenses, el público lo reconoció antes del inicio del espectáculo y comenzó a abuchearlo, situación que derivó en la intervención del equipo de seguridad. Wen fue escoltado hasta el exterior del recinto antes de que Lady Gaga saliera al escenario.

¿Cómo andaba vestido el acosador?

En videos difundidos por seguidores de la cantante se observa que el australiano llevaba una peluca, un bigote postizo y gafas de sol para intentar pasar desapercibido. Pese a ello, su presencia fue detectada y generó reacción inmediata entre los asistentes.

El episodio ocurre semanas después del incidente registrado en Singapur durante la alfombra roja del estreno de Wicked: For Good, cuando Wen se abalanzó sobre Ariana Grande y logró abrazarla tras superar la barrera de seguridad. Tras lo ocurrido, la Policía local lo arrestó ese mismo día.

Un tribunal de Singapur le impuso una condena de nueve días de cárcel y, posteriormente, fue deportado a Australia, además de recibir la prohibición de ingresar nuevamente al país.

