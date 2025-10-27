RAYE recupera su auto: sus letras inéditas seguían allí

En una entrevista, la cantante británica RAYE declaró que su auto fue hallado. Con esto, su álbum detenido retoma el viaje

“La policía me llamó hace unos dos o tres meses y me dijo: ‘Encontramos tu coche’. Lo recuperé, y no solo lo recuperé, sino que no se llevaron nada. Todos mis libros de composición estaban intactos”.

RELACIONADAS Rosalía pone de moda la música clásica con Berghain y revela su deseo antes de morir

Así respondió RAYE durante una entrevista para Big Top 40. La cantante británica, responsable de canciones como Worth It, Oscar Winning Tears y la más reciente Where Is My Husband!, fue víctima del robo de su auto en 2024, en el cual se encontraba su cuaderno de canciones, una pieza fundamental de la que dependía su próximo álbum.

La artista se tomó el hecho con humor, compartiendo una publicación en su cuenta de Instagram. En ella celebraba su cumpleaños número 27 y, sin mayor preocupación, escribía: “Me robaron el auto con todos mis libros de composición de canciones en el maletero, así que no habrá un segundo álbum pronto”.

A esto sumó una foto de un postre con chispitas en el que satirizaba la situación. “Lo siento, te robaron el coche…”, se leía en letras rojas sobre la base del pastel de cumpleaños.

Los fans mostraron preocupación y destacaron lo devastador que pudo haber sido el robo para la artista. Algunos incluso compararon el caso con incidentes vividos por Shakira o Lana del Rey, mientras crecían las especulaciones sobre un posible “álbum de la venganza”.

¿Cómo hallaron el auto?

El caso se actualiza y la cantante da un soplo de esperanza tras hablar del hallazgo de su coche. “Fue una experiencia muy agitada, pero lo que no les dije a todos es que la policía me llamó hace unos dos o tres meses y me dijeron: ‘Encontramos tu auto’”, comentó la artista.

Muere Björn Andrésen a los 70 años, el icónico 'chico más guapo del mundo' Leer más

Sus palabras resonaron entre los fans, quienes vieron en esto el impulso que necesitaba para retomar la construcción de su segundo álbum. Según People, la artista afirmó: “No solo lo recuperé, sino que no se llevaron nada del coche. Todos mis libros de composición estaban allí, intactos”.

“Todo terminó bien”, añadió RAYE. “Nunca pierdas la esperanza”. Un mensaje que marca un nuevo salto en su carrera y el renacer de su proceso creativo para su próximo álbum.

Nuevo sencillo

Hace un mes, el sencillo principal de su nuevo álbum salió a la luz: Where Is My Husband!. Hasta el momento, la canción ha crecido tanto que alcanzó el puesto 70 en el Billboard Hot 100.

¿Las letras de su cuaderno formarán parte del nuevo disco? Aunque en su publicación de Instagram culpó la pérdida de su coche como una pausa en el lanzamiento del proyecto, lo cierto es que aún no está 100 % confirmado si parte de esas letras serán incluidas en el álbum.

La fecha de estreno todavía no ha sido anunciada, pero lo que sí es seguro es que, en enero, RAYE zarpará con This Tour May Contain New Music, una serie de conciertos que recorrerá Europa y América del Norte.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!