¿Quiénes son los integrantes de Santos Bravos, la nueva boyband de Hybe?

La industria musical latinoamericana suma un nuevo fenómeno: Santos Bravos, la primera boyband creada por HYBE Labels, la agencia surcoreana responsable del éxito global de BTS y TXT. Su debut oficial se produjo el 21 de octubre en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, ante más de 10.000 personas, durante la final transmitida en vivo de la docuserie homónima.

El programa, producido por HYBE Latin America y dirigido por Jaime Escallón, documentó el proceso de selección de los integrantes, desde las audiciones hasta el anuncio de la formación final. El proyecto se desarrolló tras la adquisición de la mexicana Exile Music, con el objetivo de adaptar el modelo de desarrollo artístico del k-pop al contexto latinoamericano. A lo largo de 11 episodios, el público conoció a 16 aspirantes de entre 15 y 25 años, procedentes de México, Perú, Brasil, Puerto Rico, España, Argentina y Estados Unidos.

Santos Bravos: Drew, Alejandro, Kauê, Gabi y Kenneth Cortesía

El entrenamiento se realizó en el Parque Bicentenario de Ciudad de México, donde HYBE instaló un centro de creación con estudios, salas de danza y espacios de ensayo. Los participantes trabajaron bajo la dirección de especialistas como Johnny Goldstein, productor de Shakira y Madonna, y el coach vocal RAab Stevenson, quien ha colaborado con Justin Timberlake y Rihanna.

Durante la gala final, los concursantes interpretaron temas como Lloviendo estrellas, de Cristian Castro, y Bad Desire, de ENHYPEN. El evento contó con la participación de exparticipantes y una colaboración especial con Danna. Finalmente, HYBE Latin America anunció a los cinco integrantes oficiales: Drew (EE. UU./México), Alejandro (Perú), Kauê (Brasil), Gabi (Puerto Rico) y Kenneth (México).

“El reto ha sido crear un balance entre dos mundos: K-pop y la música latina”, señaló Santiago Duque, vicepresidente creativo de HYBE Latin America. “Buscamos mantener la energía del K-pop, con armonías y dance breaks, pero con el ritmo que nos une como latinos”.

¿Quién es quién en Santos Bravos?

Alejandro Aramburú (Perú)

21 años. Hijo del tenista Alejo Aramburú y de la artista plástica Giuliana Senno, estudió en la Thornton School of Music de la Universidad del Sur de California. Ha explorado géneros como la salsa y el pop, y cuenta con temas propios como Besarte y Pringao.

Kauê Penna (Brasi)

18 años. Ganador de The Voice Kids Brasil 2020, formó parte del equipo de Carlinhos Brown. En 2021 publicó su primer álbum, Promessas, con Universal Music. “Representar mi cultura, mis raíces y mi Brasil en este momento es un honor tan grande que ni siquiera puedo ponerlo en palabras”, escribió al iniciar el reality.

Kenneth Lavíll (México)

16 años. Su nombre real es Kenneth Lagunes. Inició su carrera en Pequeños Gigantes (2019) y ha participado en producciones como La Rosa de Guadalupe y Contigo sí. También ha hecho doblaje en Avatar: La leyenda de Aang (2024) y Elio (2025).

Drew Venegas (EE. UU./México)

25 años. Formado en The Lab Creative Arts Studio, ha trabajado como bailarín y coreógrafo para artistas como Ciara, BTS y Dinah Jane. Antes de ingresar a Santos Bravos, fue parte del grupo The Future X, creado por Simon Fuller.

Gabi Bermúdez (Puerto Rico)

20 años. Nació en Miami y creció en Puerto Rico. Participó en Pequeños Gigantes USA (2017) y en la serie Súbete a mi moto, donde interpretó a René Farrait, miembro de Menudo.

