Netflix lanza el tráiler de ‘Emily in Paris 5’: nuevo amor, caos y romance en Roma

El componente de moda continuará siendo parte esencial de la narrativa, que fusionará a Francia con Italia

Netflix presentó el primer avance oficial de la quinta temporada de Emily in Paris, la serie protagonizada por Lily Collins que continúa narrando las experiencias de la joven ejecutiva Emily Cooper en Europa.

El tráiler de Emily in Paris 2025

El avance muestra a Emily adaptándose a nuevos retos personales y profesionales en la capital italiana, donde deberá equilibrar su carrera en el mundo del marketing con su vida sentimental. En las imágenes se la ve recorriendo escenarios icónicos como el Coliseo y la Fontana di Trevi, además de interactuar con un nuevo personaje: Marcello, interpretado por Eugenio Franceschini, quien podría convertirse en su interés amoroso.

¿Cuándo es el estreno de Emily in Paris?

La nueva entrega se estrenará el 18 de diciembre y marcará una etapa distinta en la historia, al trasladar parte de la trama desde París hacia Roma.

¿De qué se trata la temporada 5 de Emily in Paris?

Darren Star, creador de la serie y responsable también de Sex and the City y Younger, indicó que esta temporada explorará el proceso de transformación de la protagonista. “Roma representa para ella un renacimiento, una oportunidad de mirar su vida desde otra perspectiva”, señaló en una entrevista con Variety. Lily Collins, quien también es productora ejecutiva, agregó que “esta temporada muestra una Emily más madura, que aprende a asumir las consecuencias de sus decisiones sin perder su esencia optimista”.

El componente de moda continuará siendo parte esencial de la narrativa. La diseñadora Marylin Fitoussi adelantó que los atuendos reflejarán la fusión entre la elegancia parisina y el glamour italiano, con piezas de firmas como Valentino, Prada y Chanel. “Queríamos que el vestuario reflejara una transición emocional”, explicó en declaraciones a The Hollywood Reporter.

Así es el impacto de Emily in Paris en la televisión

Desde su estreno en 2020, Emily in Paris se mantiene entre las producciones más vistas de Netflix, acumulando más de 400 millones de horas de reproducción en sus temporadas anteriores. Su mezcla de humor, romance y crítica cultural ha consolidado a la serie como uno de los títulos más reconocidos de la plataforma.

