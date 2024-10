¿Qué hacer en Quito y Guayaquil del 3 al 6 de octubre?

Que los cortes de energía no te corten la diversión. EXPRESIONES te propone algunas alternativas para este inicio de mes

Si te has propuesto divertirte, Guayaquil y Quito te proponen algunas actividades para esta semana.

Música que no para, teatro y algunas celebraciones puntuales marcan las actividades de esta semana. Para los que les gusta planificar con tiempo, les presentamos una divertida propuesta para el próximo feriado por las fiestas octubrinas. Prepárate para divertirte más allá de los grandes conciertos.

¿Qué hacer el 3 de octubre?

Concierto: Luna y harapos, un homenaje a Sosa, Rodríguez y Serrat. Alberto Caleris y Patricio Vásquez presentan un concierto homenaje a Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez y Joan Manuel Serrat. La cita es a las 19:00. Adhesión: $ 10. Lugar: Teatro Variedades. Plaza del Teatro (Quito).

Teatro. Cuando mayo ya no sea mayo. A las 20:00, el Teatro Sánchez Aguilar presenta Cuando mayo ya no sea mayo. La pieza expone las memorias de una mujer sin memoria, pero también es un retrato de un amor atravesado por la fatalidad de una enfermedad que no da tregua. Lugar: Teatro Sánchez Aguilar (Samborondón).

Concierto. Música por la reunificación alemana. A las 18:00, el Colegio Alemán Humboldt de Samborondón conmemora la reunificación alemana con un concierto de la Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil con obras maestras de la música clásica. Lugar: Colegio Alemán Humbold de Samborondón.

Celebración. Sigue el Oktoberfest en el Hilton Colón. Continúa la celebración de la tradicional fiesta del Oktoberfest en el salón Santa Fe del Hotel Hilton Colón. Hasta el 6 de octubre, el público puede disfrutar de una divertida mezcla de gastronomia y música alemanas con el Grupo Deluxe, que viene desde el país europeo. Viernes y sábado, hay un after party luego del show para que la gente se quede bailando. Desde hoy hasta el sábado, a las 19:30; domingo, 12:00. Lugar: Hotel Hilton Colón (Guayaquil).

¿Qué hacer el 4 de octubre?

Casa embrujada. Laberinto siniestro: misterio y diversión. Desde mañana, a las 18:00, junto a Mercado del Río, se abre Laberinto Siniestro, la casa del terror elaborada por artesanos locales en un recorrido lleno de diversión y misterio. Está abierto al público hasta el lunes 4 de noviembre. Adhesión: miércoles y jueves $3; de viernes a domingo y feriados $ 4. Lugar: Malecón 2000 (Guayaquil).

¿Qué hacer el 6 de octubre?

Teatro. Búho, una tragicomedia de 85 minutos. Pablo, un antropólogo forense especializado en yacimientos paleolíticos, sufre un ictus que le provoca una amnesia severa. El público y él participan de una búsqueda interior por su memoria para intentar recuperar sus recuerdos, su identidad. La experiencia y los conocimientos de espeleólogos reales junto a testimonios de pacientes con afecciones similares sirven de base de esta ficción teatral de gran potencia visual. La cita es a las 18:00. Adhesión: $ 10. Lugar: Teatro Nacional Sucre (Quito).

Concierto. Guayaquil es música. A las 11:00, la Orquesta Sinfónica de Guayaquil (OSG) presenta Guayaquil es música, dirigido por el maestro Íñigo Pírfano. El encuentro forma parte de las Experiencias Sinfónicas, que celebran la tradición y la música guayaquileña. Adhesión: $ 10. Boletos a la venta en Ticketshow y en la boletería del teatro Centro de Arte. Lugar: Teatro Centro de Arte (Guayaquil).

¿Qué hacer durante el feriado de las fiestas octubrinas?

Durante el feriado por las fiestas octubrinas, Policentro ha organizado actividades gratuitas junto a la plazoleta de El Dólar. Para disfrutarlas, debes registrarte a través del enlace disponible en la biografía de Instagran del centro comerncial o presentar una factura de $ 15 de compras en Policentro los días de la actividad.

El viernes 11 de octubre, 17:00, se presenta la bailaora Bianca Benavides, en una fusión de flamenco y pasillos ecuatorianos. Estará acompañada por Cuballet y la presentación musical de Daniel Páez.

El sábado 12 y domingo 13, de 15:00 a 18:00, ofrecerá la actividad Mundo de Colores, un espacio con actividades lúdicas para los más pequeños.

