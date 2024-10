Chiara y Fedez: nueva polémica con Taylor Mega por un supuesto romance

Cuando se trata de famosos, una separación o un divorcio siempre dan mucho de qué hablar. Por eso, Chiara Ferragni (37) y Fedez (34) siguen siendo el centro de atención mediática. Aunque ella ha pedido que la dejen en paz, pues está “cansada de sufrir ataques gratuitos, chismes infundados y rumores venenosos”, no ha logrado escapar de los titulares.

De Effe a Taylor Mega

Recientemente se conoció un ‘enfrentamiento musical’ entre Fedez y el rapero Effe, quien aparentemente tenía intereses románticos hacia la influencer. Ahora, aparece un nuevo personaje: la modelo e instagramer Taylor Mega (30), quien afirmó en una entrevista haber tenido un romance con el ex de Chiara mientras este aún estaba casado, aunque negó que fuera una infidelidad.

“No se puede hablar de deslealtad si se trata de una pareja abierta. Ellos tenían sus concesiones; la exclusividad no existía en esta pareja conocida por todos. Pueden investigarlo”, declaró.

Mega describió esos encuentros como parte de “una historia más física y pasional”, bastante alejada de lo que podría llamarse un cuento de hadas. También negó categóricamente que su presencia haya influido en la crisis que llevó a la separación entre la influencer y el cantante. “Recuerden que, si dos personas están bien unidas, es difícil que otros se entrometan en su mundo”, señaló.

Además, admitió no sentir pena por Chiara, comentando: “No me gusta la gente que no es coherente. Muchas personas en redes no lo son y no muestran su verdadero ser”. Cuando Wad, el entrevistador, le preguntó si le gustaría retomar su amistad con Ferragni, con quien alguna vez fue cercana, Mega negó la posibilidad. Aun así, predijo que Chiara y Fedez volverán a estar juntos “eventualmente”.

Ni Ferragni ni el rapero han reaccionado a estas declaraciones. Mientras tanto, la controversia ha beneficiado a todos los involucrados. El tema Chiara, escrito por Effe, ha acumulado más de siete millones de reproducciones en solo diez días.

