El retumbar de los tambores marcó el despertar de Guayaquil por sus fiestas

Poco importó que haya o no energía eléctrica. Ayer Guayaquil dio inicio a sus fiestas y los hizo con alegría, con el sonido de los tambores y trompetas, calles de honor y extensas banderas flameando.

“Para rendirle honor a nuestra ciudad, no hace falta tener luz. La alegría la ponemos nosotros. Somos los guayaquileños los que iluminamos las calles. Hoy lo hemos hecho. Aquí, en el suburbio y en el parque Centenario... Hoy empiezan las fiestas octubrinas con o sin luz, y lidiando con la inseguridad. Pese a todas las circunstancias, nada apaga el brillo guayaco”, señaló Karina Vélez, guayaquileña que estuvo pasadas las 8:00 en el parque Centenario para, al pie de la Columna de los Próceres, ser testigo del pregón cívico que rindió honor al Puerto Principal en sus 204 años de independencia.

Una gran bandera celeste y blanco sostenida en lo alto por las grúas de dos carros de bomberos se levantó en lo alto del ingreso al Centenario, en el corazón de Guayaquil. Mientras que cadetes de la Academia Naval Almirante Illingworth hicieron una calle de honor con banderas de la ciudad. Hubo silencio y pequeños banderines que flameaban en las manos de los asistentes.

La actividad estuvo encabezada por la vicealcaldesa Blanca López; algunos concejales; las reinas de

Guayaquil, Sabina González y María José Ferrusola; y estudiantes de la Academia Naval Almirante Illingworth, que hicieron calle de honor.



Una enorme bandera dio la bienvenida a los asistentes en el parque Centenario. Miguel Canales Leon

Luego, tras las intervenciones de las autoridades y artistas invitados, llegaron las intervenciones artísticas que tuvieron como protagonistas al pasillo y las canciones por Guayaquil.

Homenaje a Fresia Saavedra

En el mismo acto se recordó el Día del Pasillo, con un homenaje póstumo a la artista Fresia Saavedra. En esta parte se ofreció una reseña biográfica y, enseguida, se entonaron pasillos y pasacalles en las voces de Hilda Murillo y Fernando Vargas, y con los bailes a cargo del grupo de danzas Reminiscencias.

Otras actividades en honor al Puerto Principal

A Guayaquil se la celebra y se lo hace por ser esta una ciudad valiente, alegre y solidaria.



Sonia Lachenal, ciudadana

Actividades similares, horas después, cerca de las 10:00 retumbaron en el suburbio, donde decenas de estudiantes desfilaron teniendo como testigos a comerciantes, padres y vecinos que desde los portales y ventanas de sus viviendas seguían el acto; que culminó a orillas del monumento del Cristo del Consuelo, en la plazoleta del Cisne 2.

“Esto es lo mejor que nos pudo pasar. Aún no regresa la luz y ver este show, además de que me encanta, me hace olvidar que estamos atravesando una serie de aprietos en la ciudad y el país. No sé aún cómo vayamos a festejar este mes, espero eso sí que la celebración se traslada a la calle. Y no hablo de conciertos ni actividades que agoten la poca energía que tenemos, hablo de hacer actos al aire libre en los parques y malecones, en las gradas de Las Peñas. Hablo de actos culturales que inviten a salir al ciudadano”, señala Gabriela Romero, guayaquileña.

El ambiente de fiesta fue constante en el suburbio, en el Centenario y las calles aledañas. Cortesía

El desfile se inició en las calles 19 y Francisco Segura. Se desarrolló con 2.000

personas, entre estudiantes de escuelas y colegios particulares del sector,

adultos mayores, grupos culturales, folclóricos y bandas de paz.



