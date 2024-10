Habilitado el nuevo paso a desnivel de la avenida Las Américas

Tras varios meses de espera y molestias por la congestión vehicular que ocasionaba frente al aeropuerto, el Municipio de Guayaquil inauguró el primer paso elevado de la av. de las Américas.

Detalles de la obra

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) detalló las funciones de este paso elevado: Se habilitan tres carriles para la circulación vehicular, 3 carriles hacia el sur y 1 en contraflujo hacia el norte.

Asimismo, se procedió al cierre de los carriles laterales al paso elevado (junto al Mi Comisariato), por trabajos de mejoramiento del tramo final de la av. Isidro Ayora y a la redistribución de sus carriles.

Al mismo tiempo inician los trabajos para a construcción del paso elevado en sentido hacia la autopista Narcisa de Jesús. ATM recomienda a la ciudadanía optar por vías alternas para evitar congestionamientos. Con estas medidas, los usuarios cuentan con tres carriles habilitados para ir hacia el norte o el sur.

En el puente funcionará un carril contraflujo en sentido sur-norte. Municipio de Guayaquil

Temor a más tráfico

Según estudios del Municipio, por esta vía circulan en promedio más de 140.000 vehículos, y durante la construcción del primer paso elevado, se generó incomodidad entre los usuarios que a diario circulan por esta vía. Hoy, la preocupación es que esta obra no alivie la congestión vehicular.

''No solo es las Américas, por esta obra se congestiona horrible la Hermano Miguel, y eso que está lejos del paso elevado'', dice Emilio Galarza, morador del sector. Marcia Serrano, quien es residente de la Cdla. Simón Bolívar, conto a este Diario que la labor de los agentes de tránsito entorpece más el tráfico en este tramo ''No entiendo para qué configuran semáforos si igual los agentes no hacer rodar bien el tráfico, esta obra ha causado desastre'', manifestó.

Este es un gran paso hacia la transformación de una Guayaquil más conectada y unida.



Hoy inauguramos el primer tramo del paso elevado en la Av. Las Américas, 315 metros y 4 carriles que mejorarán la movilidad de más de 42 mil personas. Esta obra, iniciada desde cero en nuestra… pic.twitter.com/dOhFCyqHRo — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) October 1, 2024

EXPRESO consultó a expertos en urbanismo y tránsito en reportajes pasados, para conocer si estas soluciones viales son la opción correcta para optimizar el tránsito. Por ejemplo, Jhonny Cóndor, arquitecto y planificador urbano, coincidió en que mientras no se solucione el desorden vehicular que se forma a diario en las vías principales de las parroquias La Puntilla y La Aurora, se mantendrán los problemas de tránsito en tramos del norte de Guayaquil.

Además, este experto indicó que ''el norte está saturado, no se va a desarrollar haga lo que se haga. Tenemos que reducir la cantidad de vehículos que circulan por el norte”. En alusión a esto, el Municipio estima que para el año 2040, la afluencia de vehículos por este tramo de las Américas sea de aproximadamente 280.000.

