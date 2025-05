Estados Unidos retira visa a artistas del regional mexicano: Este es el listado

Al menos cinco artistas del regional mexicano han enfrentado la cancelación o negación de sus visas de trabajo para ingresar a Estados Unidos, en medio de una política migratoria más estricta aplicada por las autoridades de ese país. Las decisiones afectan principalmente a exponentes de géneros como los narcocorridos y los corridos tumbados, cuya narrativa ha sido vinculada por instancias oficiales con la apología del crimen organizado.

¿Cómo les afecta a los artistas del regional mexicano?

En las últimas semanas han cancelado eventos que tenían programados e incluso con boletos ya vendidos porque su documentación fue negada. Hasta el momento se desconoce lo que pasará con los artistas que se quedaron sin visa de trabajo, ya que cada uno ha dado a conocer que su equipo legal está haciendo lo posible para recuperar la posibilidad de ingresar de nuevo a Estados Unidos.

Artistas con visas canceladas o negadas

Espinoza Paz

Espinoza Paz se suma a la creciente lista de artistas del regional mexicano que enfrentan complicaciones con su visa para ingresar a Estados Unidos. Según información compartida por la creadora de contenido Chamonic3, el cantante estaría lidiando con esta situación desde hace tres meses. El intérprete no solo tendría restringido el ingreso al país norteamericano para realizar presentaciones en vivo, sino que también habría recibido una negativa en su solicitud de visa de turista, lo que impide cualquier tipo de viaje, incluso fuera del contexto laboral. Este caso no es aislado. En los últimos meses, varios artistas han reportado dificultades similares, lo que ha afectado su capacidad para cumplir con fechas previamente programadas y participar en eventos dentro del territorio estadounidense. La situación plantea un reto creciente para los músicos que buscan mantener presencia en uno de los mercados más importantes de la industria latina.

Julión Álvarez

El cantante chiapaneco canceló una presentación en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, tras la revocación de su visa. En 2017 fue incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro por presuntos vínculos con el narcotráfico, aunque fue exonerado en 2022.

Los Alegres del Barranco

El grupo sinaloense perdió su visa luego de proyectar imágenes de 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un concierto. El Departamento de Estado interpretó el acto como una glorificación del crimen organizado.

Lorenzo de Monteclaro

El cantante de 86 años canceló varias fechas en Estados Unidos por demoras en su documentación. Aunque no se ha confirmado una revocación formal, no ha podido cumplir con sus compromisos en Texas y otros estados.

Óscar Maydon

El joven exponente de corridos tumbados no recibió su visa de trabajo tras una cita consular. Las autoridades decidieron no otorgarle el permiso para laborar en territorio estadounidense.

Eduin Caz (Grupo Firme)

El vocalista enfrenta dificultades para renovar su visa. Su solicitud fue rechazada y permanece en lista de espera, lo que ha afectado la agenda del grupo en Estados Unidos.

Lo que dice la ley de visado

Los artistas internacionales que no pueden entrar a Estados Unidos sin visa suelen ser aquellos que no cumplen con los requisitos específicos para las visas de trabajo (como la visa O-1 para artistas con habilidades extraordinarias o la visa P para artistas que participan en programas culturales), o aquellos que no pueden obtener la visa B-2 para artistas aficionados.

Actualmente, existe un debate sobre supuestos vínculos delictivos entre la música regional mexicana, los corridos tumbados y otros géneros del norte de México. Lo que hace que las políticas migratorias de Trump los consideren no aptos para entrar al territorio. Sin embargo, esto no se ha confirmado por parte de las autoridades de ninguno de los dos países.

Artistas bajo revisión consular

Además de los casos confirmados, otros músicos están bajo observación o enfrentan procesos detenidos. No se han cancelado formalmente sus visas, pero existen señales de advertencia migratoria. Los nombres que figuran en esta lista incluyen:

Peso Pluma

Natanael Cano

Junior H

Luis R. Conríquez

Grupo Firme

La Barranqueña de Mazatlán

Grupo Arriesgado

Un giro en la política migratoria

La política actual refleja un cambio de enfoque por parte de las autoridades estadounidenses, que han comenzado a negar permisos laborales a figuras cuya imagen o contenido artístico está relacionado con el narcotráfico. Aunque no existe una legislación que prohíba los narcocorridos, la interpretación oficial ha generado consecuencias directas para varios artistas.

El fenómeno ha reactivado un debate sobre los límites de la expresión artística, la censura cultural y el papel que desempeña la música en la representación de fenómenos sociales. Las decisiones migratorias, hasta ahora, parecen responder a una estrategia de contención más que a una norma explícita.

