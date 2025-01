¿Por qué vinculan a Peso Pluma con ‘los chapitos’ del Cártel de Sinaloa?

El nombre de Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, volvió a ocupar los titulares de la prensa mexicana luego de que su nombre fuera señalado en panfletos anónimos distribuidos sobre Culiacán, Sinaloa, el pasado 9 de enero.

En estos volantes, que cayeron desde una avioneta por el territorio mexicano, el cantante de corridos tumbados fue acusado de supuestos vínculos con la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, junto con otros 23 artistas e influencers. Las acusaciones incluyen actividades como lavado de dinero y colaboración cercana con el grupo criminal. La situación ha generado preocupación, especialmente porque algunos nombres en los folletos aparecían marcados como “eliminados,” una referencia directa a asesinatos recientes.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, Peso Pluma no ha ofrecido declaraciones sobre el tema. Su actividad en redes, sin embargo, ha captado atención. Un día después de los hechos, publicó una imagen desde el gimnasio haciendo una seña obscena, interpretada por muchos como una respuesta indirecta.

Esta no es la primera vez que Peso Pluma enfrenta controversias relacionadas con el narcotráfico. En diciembre de 2024, la periodista Anabel Hernández lo acusó de ser parte de una estrategia de narcopropaganda liderada por Los Chapitos. Peso Pluma “forma parte de la lista de amigos de Los Chapitos, la facción más poderosa del Cártel de Sinaloa”, dijo Hernández, quien asegura que la información le fue revelada “por tres testigos directos de los hechos, exintegrantes del grupo criminal”. Ella sostiene que la música del cantante e influencia pública contribuyen a glorificar y normalizar las actividades ilícitas del cartel.

Lo curioso es que en su investigación, compartida en un episodio de su pódcast Narcosistema, publicado el 12 de diciembre, la periodista Anabel Hernández advirtió sobre la vinculación entre figuras públicas y narcotraficantes. “El Nini (antiguo jefe de seguridad de Los Chapitos, Néstor Isidro Pérez Salas) tomó bajo su manto protector a muchos artistas, les puso representante, les metió publicidad y les consiguió contratantes. Les conseguía giras en Sinaloa, Tijuana, Los Cabos, Sonoras y otras plazas donde Los Chapitos tienen presencia. A cambio, les pedía un porcentaje de todas las ganancias”, asegura la comunicadora.

Algunos influencers vinculados

Ana Gastelum y Kevin Castro. La creadora de contenido, con casi cuatro millones de seguidores en Instagram y 1,36 millones en Youtube, comparte en redes su lujoso estilo de vida y videos tendencia como los Get ready with me (alístate conmigo). Usuarios, que son seguidores de la influencer, piden a los carteles que no le hagan daño, pues es madre de una niña pequeña. Actualmente, Gastelum está inactiva en sus redes sociales desde el pasado 3 de enero, día en el que subió una foto desde París, Francia.

El youtuber Kevin Castro, pareja y padre de la hija de Gastelum, también aparece en los volantes regados en la ciudad mexicana. A diferencia de su prometida, esta no es la primera vez que se vincula con el narcotráfico al youtuber que presume en videos de su estilo de vida y sus viajes.

En diciembre de 2024, a Castro, (con 2,1 millones de seguidores en Instagram y 1,29 millones en YouTube) a quien se lo apoda El Chivo, se vio envuelto en rumores de haber sido secuestrado en Culiacán. Sin embargo, aquello fue desmentido tiempo después por su pareja, con quien lleva seis años de relación.

Sus hermanos Marco Eduardo Castro, conocido como Markito Toys; Jesús Gail Castro, que se apoda Gail Toys; y Mayve Castro junto a su esposo Paul Baldomero, aparecen también en la lista.

Carlos Lizarraga. El creador de contenido conocido como El Horny, desmintió a través de sus historias de Instagram ser parte de alguna banda delictiva. “Gracias a Dios nunca hemos tenido la necesidad de estar enredados y mucho menos apoyar a una facción para una guerra. Nosotros estamos con Dios y eso Dios no lo perdona. No me difamen sin tener pruebas por qué yo y el pueblo sabe que jamás hemos tenido un problema”, aseguró Carlos Lizarraga.

Los fallecidos

Entre la lista de influencers hay tres nombres que destacan, pues sobre sus fotos se lee la palabra “eliminado”.

Se trata de Miguel Vivanco, youtuber conocido como El Jasper, quien fue encontrado muerto el 23 de noviembre de 2024 con huellas de violencia, un mes después de haber sido reportado como desaparecido; el tiktoker Juan Carlos, conocido como El Chilango, acribillado el 19 de octubre de 2024; y Adrián Antonio López Iribe, hermano de El Compa Camarón, fallecido como víctima colateral de un ataque armado el 13 de diciembre pasado.

El Compa Camarón también aparece en la lista, pero niega que él y su hermano hayan estado vinculados a estas actividades, así lo dijo a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram

