Alejandro Fernández en homenaje a su padre: Presenta Un millón de primaveras

Alejandro Fernández lanzó oficialmente su nuevo sencillo Un Millón de Primaveras (En Vivo Desde La Plaza de Toros), una versión grabada durante su actual gira De Rey a Rey, con la que rinde homenaje a la trayectoria artística de su padre, Vicente Fernández.

La interpretación tuvo lugar en la Plaza de Toros La México, donde el público fue testigo de una noche que combinó música, memoria y un legado compartido. De acuerdo con el comunicado oficial, la canción refleja “la cascada de emociones y sentimientos vividos durante la presentación del tour ‘De Rey a Rey’”, y confirma “el vibrante legado de la familia Fernández hacia la música regional mexicana”.

En medio de un recinto lleno, Alejandro decidió utilizar “varios recursos rítmicos e instrumentales del género banda”, incorporando estos elementos en una versión en la que, según se señala, imprimió su sello personal.

Un millón de primaveras se suma a los adelantos del próximo álbum del artista, titulado De Rey a Rey, que estará disponible para preordenar desde el 24 de abril. Este proyecto incluye también los sencillos A mi manera y No me sé rajar. Este último logró posicionarse durante cuatro semanas consecutivas en el primer lugar de la radio mexicana y encabezó la lista Regional Mexicana de Billboard, siendo parte del récord de once sencillos #1 alcanzados por Fernández, la cifra más alta para un solista en la presente década.

"'De Rey a Rey es una profunda declaración de amor y respeto hacia su padre, su tierra y el legado musical que los une", señala el equipo del artista. La gira y el álbum no solo representan una mirada retrospectiva a la figura de Vicente Fernández, sino también una reafirmación del lugar que Alejandro ocupa dentro del panorama musical actual.

Desde 2003, mantiene una tradición anual de conciertos en Las Vegas durante las Fiestas Patrias, siendo el solista con más entradas vendidas en la historia de esa ciudad. En México, es el único artista en agotar cuatro fechas consecutivas en la Plaza de Toros La México, con más de 160,000 asistentes.

La gira De Rey a Rey continúa con fechas confirmadas en Estados Unidos y México, consolidando un homenaje que trasciende lo personal para convertirse en un evento cultural de alcance continental.

