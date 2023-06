Su primer tema es una canción de despecho de cabo a rabo. Dolida, sufrida, sentida. Pero esto es solo un atractivo más para el éxito de La Despedida. Esta ha conseguido más de 77 mil reproducciones y colarse en el gusto del público.

¿Pero quién es su intérprete? Se trata de Ismael Alcívar Cedeño (23), oriundo de Chone, quien con gran calidad vocal ha decidido ingresar al mundo de la música. “Siempre quise ser futbolista pero la vida me llevó por otro lado”, cuenta mientras aclara que esta nueva sorpresa ha sido lo mejor que le ha pasado. “Cuando descubrí la música fue en el 2017. Mi mamá me regaló una guitarra. Ese instrumento sigue conmigo y es el que me acompaña a escribir mis temas. Aunque me había graduado, mi primera presentación la di en mi colegio, junto con mi profesor de Música”.

El sueño del fútbol se fue cambiando poco a poco, por las diferentes circunstancias que tiene ingresar a un gran equipo y porque cantar se estaba convirtiendo en una fuente de ingresos.

Vallenatos, cumbias y regional mexicano son los géneros en los que ha incursionado Ismael. “A mí todos los géneros me gustan pero todo lo que tiene que ver con México y Colombia me llena como intérprete”. Ismael explica que su apego nació cuando vio en televisión a Jessy Uribe. “Yo descubro a este artista e intento comenzar a hacer sus canciones y vi que se me daba muy bien el género. Ahora hay muchos artistas cercanos e internacionalmente conocidos. El más popular ahora es Peso Pluma”.

El barcelonista sigue apoyando a su equipo y le encantaría poder hacer un tema que sirva como himno para ellos. Pero sabe que para cumplir este sueño tiene que seguir dándose a conocer y por eso tiene más de 10 canciones listas. Todas escritas por él. Este mes de junio lanzará su nuevo sencillo llamado Ya no, lo escribió hace 4 años. En este proceso le agradece la visión a su mánager Darío Defaz y a su casa musical Kasterwey Music. “Escribirle a las parejas, a las ex, las historias de los amigos, eso es lo que me gusta”, afirma. Pero Ismael sabe que tiene que ir paso a paso. “Que tus sueños sean más grandes que tus miedos”, es la frase con la que termina esta entrevista, lleno de ilusión por seguir su carrera.