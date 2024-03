Polémica en Miss Universo: “Yo respondo como Tahiz Panus"

Miss Universo cambió la reglamentación y los parámetros. Han pasado ya dos años desde que la filosofía de la inclusión llegó y le otorgó a una amplitud de mujeres ser participantes. Casadas, con hijos, divorciadas, sin límite de edad y transgénero con reasignación de sexo ahora participan a nivel mundial por la corona y la banda más respetada de los certámenes de belleza.

Sin embargo, todo cambia tras las declaraciones de Anne Jakkaphong Jakrajutatip, directora general de Miss Universo, en las que habla sobre las pocas posibilidades de las mujeres diversas a la hora de competir. “Ellas no entienden, piensan: ‘Si puedo competir, puedo ganar’, pero solo entre nosotros sabemos... pueden competir, pero no pueden ganar”, se escucha decir a la tailandesa en el vídeo filtrado hace una semana.

Escándalo en Miss Universo: La mancha que deja en el certamen la falsa inclusión Leer más

Miss Universo y cómo utilizar la inclusión de mujeres trans, casadas o divorciadas, de diferentes edades y aspectos dentro del certamen, están dispuestos dejarlas participar, pero no ganar.

pic.twitter.com/AwknttVV1r — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) February 23, 2024

En Ecuador, el certamen es organizado por la marca Concurso Nacional de Belleza (CNB), liderada por Tahiz Panus. Como el reglamento lo indica, los parámetros para el último casting han sido mucho más amplios en cuanto a las participantes. Por eso, entre las 25 elegidas hay una mujer de 4 5 años.

Pero ¿cómo recibe la organización estas declaraciones filtradas? La directora local se pronuncia e inicia esta entrevista con esta frase. “Con sinceridad y respeto, yo no puedo responder por otras personas. Es como que yo cometa un error y otra persona tenga que opinar y asumir esa responsabilidad”.

La también exreina de belleza y directora de Reina de Guayaquil aclara que hasta el lunes 4 de marzo, cuando se llevó a cabo esta entrevista, no habían tenido ninguna reunión sobre la filtración del vídeo que se grabó en una reunión en octubre pasado. “Sigo hablando con todo el equipo, que son los vicepresidentes y la mánager de relaciones internacionales, por la que hablo por la venida de la actual Miss Universo (la nicaragüense Sheynnis Palacios) a Ecuador”.

Agrega: “Yo no he preguntado nada acerca de este tema. Cuando adquieres una franquicia, lo que tienes que hacer es leer el contrato y saber si vas a poder cumplir con las especificaciones. Lo leí, lo firmé y puse en práctica todo lo que está ahí. Por eso recibimos una gran variedad de chicas, multiétnicas, en contextura… No hay límites de nada”.

Lo ocurrido provocó una ola de comentarios poco positivos en redes sociales, pero Tahiz asegura que esto no afecta en nada al concurso local. “Yo no siento que esto me haya manchado. Yo me reuní con las candidatas el domingo (3 de marzo) para la firma de contrato. Lo que tienes que considerar es lo que vives, lo que percibes, no lo que te cuentan, lo que supones. Lo que vale es la experiencia. Y todas las chicas están contentas, motivadas y preparadas. Se ve la evolución que le recomendamos para lo que serán las semanas del certamen”.

Miss Universo: Señalan al concurso de inclusión fraudulenta Leer más

Pero, ¿ha palpado una crisis sobre la marca Miss Universo? Panus no lo cree así y resalta que en conversaciones con sus pares de otros países nadie está hablando de esto y están enfocados en sus certámenes locales. “Yo respondo como Tahiz Panus. Yo manejo las cosas bajo mi propio criterio y formación. Me tengo que regir a lo que dice el papel”.

Sobre el certamen que está por llevarse a cabo no hay una fecha definida aún. La guayaquileña explica que por la coordinación con la agenda de Sheynnis Palacios, quien visitará tres países de la región, aún no puede confirmar cuando será la gala de elección. Las 25 candidatas tendrá un concurso que durará tres semanas y que incluirá varias transmisiones en vivo.