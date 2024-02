Escándalo en Miss Universo: La mancha que deja en el certamen la falsa inclusión

Tras la publicación del polémico vídeo en el programa mexicano De primera mano han saltado diversas opiniones. En este espacio se mostró un amplio reportaje con un video exclusivo grabado de manera oculta en una reunión de ejecutivos de la Organización Miss Universo en México. Que ocurrió el pasado 21 de octubre.

En ella, se aprecia a su directora Anne Jakrajutatip junto al equipo mexicano, liderado por Raúl Rocha y Cynthia de la Vega.

Aquí se puede conocer sobre el plan empresarial llamado Plan Maya, una estrategia con la que, supuestamente, buscan ganar más dinero a través del nuevo reglamento.

El mismo que sorprendió, hace dos años, por permitir la participación de personas transgénero, sin límites de edad y con diversidad de cuerpo. Estos puntos que sorprendieron por su apertura, también han sido cuestionados.

La filtración de este video por parte del actor y modelo Rodrigo Goytortua, una de las personas que estuvo en la junta, ha provocado distintas reacciones en el mundo del espectáculo y de los certámenes de belleza. Los expertos consultados coinciden en que este hecho mancha y salpica el trabajo de esta y las demás organizaciones a nivel mundial al ser el de mayor reconocimiento.

“No es justo, porque esto hiere susceptibilidades de mujeres trans, casadas… Desde siempre imaginaba que esto de su inclusión era una pantalla para polemizar, porque desde hace muchos años venía decayendo. Me parece desagradable que jueguen con las chicas en general. Considero que para cada reina existe un concurso. Incluso, esto puede ser una estrategia para generar más bulla. Para esta industria, a veces, no hay publicidad mala. Sin embargo, se les pasó la mano y no deberían de jugar con las personas”. Nathalia Espinoza, Miss Ecuador Trans

“Este tema ha mandado abajo todo lo que se ha venido construyendo en temas de inclusión, tanto en el Miss Universo como en los otros certámenes, porque este es un referente para los más pequeños. Se nota que es un tema de inclusión falsa. Para los que son fanáticos de los certámenes o los que trabajamos en esto, siempre ha sido un tema a medias. Yo estoy de acuerdo con la diversidad, pero sí deben existir parámetros para que sea una competencia justa. Por ejemplo, la edad o la talla. Este video deja ver lo que mucha gente creía y ahora se destapa. Ahora el Miss Universo debe trabajar el tema de su comunicación, porque esto degrada a la marca que ya estuvo bastante mal y que se recuperó con el certamen el año pasado en El Salvador”. José Hidalgo, Director Diosas, escuela de misses

“No es válido usar la inclusión solo para temas mercadológicos. Esto le afecta un montón a la marca Miss Universo. Se supone que ingresan las mujeres más bellas del mundo, entonces se pone en juego la ilusión de todas las participantes y se incentiva el morbo de los miles de espectadores. No es ético y no están siendo reales en los puntos para participar. El tema de la inclusión es muy delicado”. Soffía Mestanza, Directora de RRPP y estrategia agencia Engage.ec

Anne puede ser demandada por la antigua directora

La empresaria multimillonaria Anne Jakrajutatip es una mujer transexual. Cuando compró el certamen en 2022 los medios reportaban este hecho como un logro para la diversidad. En su momento dijo que tenía una misión. “Tenemos el objetivo de hacer la organización más inclusiva y que celebre a las mujeres de todo perfil, cultura y tradición”, señaló.

El año pasado se conoció que Anne vendió acciones a su socio mexicano. Raúl Rocha Cantú, presidente y director ejecutivo de Legacy Holding, compró la mitad de las acciones de JKN Global Content, empresa encargada de Miss Universe Organization, convirtiéndose así en el codueño de la organización. Fueron 16 millones de dólares.

En México, los problemas con la organización anterior son claros. Lupita Jones, quien fue la encargada del certamen en su país, no aceptó las condiciones actuales. Además, en el video también se debatió de hacer olvidar el nombre de la organización pasada. Jones se ha pronunciado ante el denominado Plan Maya. “Es un tema que me lastima mucho, de hecho viendo la nota otra vez se me revuelve el estómago (...) Nunca tuve ninguna situación que yo detectara que algo estaba mal o que algo se estaba haciendo chueco o que algo se estaba haciendo en perjuicio de las chicas”, reporta Infobae.

Por otro lado, varios medios recogen cómo Paula Shugart, exdirectora de Miss Universo, planea demandar a Anne. Así se dio a conocer el lunes 19 de febrero. La exejecutiva quiere denunciarla por difamación a la tailandesa propietaria de la marca, quien insinuó aceptar sobornos durante el certamen de belleza.

Shugart señaló, en una publicación en la red social Instagram, que los comentarios “falsos e indignantes” proferidos supuestamente por la tailandesa le han llevado a romper su silencio y considerar emprender acciones legales en Tailandia contra Jakrajutatip.

“No puedo soportar esas afirmaciones peligrosas e imprudentes que degradan la marca Miss Universo y sus titulares”, remarcó Shugart, quien abandonó el pasado noviembre el cargo que ocupó durante más de 20 años.