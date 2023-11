Lupita Jones: ¿Pierde la licencia del Miss Universo México?

Para México, Lupita Jones es sinónimo de Miss Universo. No solo porque fue la primera mexicana en ganar ese reconocimiento, en 1991, sino porque la modelo y empresaria ha estado al frente de la organización por tres décadas.

Los rumores de que podría perder la licencia del certamen a nivel nacional cobraron fuerza la noche del sábado 18 de noviembre, cuando la nicaragüense Sheynnis Palacios obtuvo el primer lugar del concurso, y la mexicana Melissa Flores no pasó ni a la ronda de las 20 semifinalistas. Además la sede del concurso será ese país en 2024.

Para aclarar la situación, Lupita aprovechó sus redes para lanzar un breve comunicado: “Les quiero decir que, en primer lugar, Miss Universo no me ha confirmado nada, aunque todo apunta a que es verdad lo que se está diciendo. Hablé con la directora de licencias y me dijo: ‘Lupita, de verdad, créeme que no tenemos nada firmado para México el año que entra. Las licencias todavía no se entregan y no hay nada firmado, no sabemos qué está pasando, para nosotros tú sigues siendo la directora'’”.

Sin embargo, hay indicios que la hacen sospechar que ya no tiene la licencia: “Las situaciones que me tocó enfrentar aquí apuntan a que sí, hay otro director de Miss Universo en México”, agregó.

Actualmente, la dueña del certamen es Anne Jakapong, una millonaria transgénero tailandesa y defensora de los derechos LGBTI. La empresaria ha dado un giro al concurso, buscando hacerlo más inclusivo y diverso, e imponiendo nuevas reglas. Aunque hace unas semanas parecía estar en bancarrota.

Lupita considera que con los nuevos cambios, el concurso parece “un circo que busca atención mediática barata, a través de situaciones que distraigan la atención de lo verdaderamente importante”.

Hay otros rumores que señalan a Cynthia de la Vega como la nueva responsable de la licencia. Es una ex reina de belleza, tiene 32 años y estaba coordinando Miss Nuevo León.

Con Lupita, México obtuvo la corona en dos ocasiones más, con Ximena Navarrete y Andrea Meza.

