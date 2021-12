Carlos José Matamoros y Christina Harzer se dieron una segunda oportunidad en el amor tras cuatro años separados y luego de conocerse que no estaban divorciados como todos creían, incluso ellos. Pero esa relación no funcionó. Ella volvió a irse a Estados Unidos y aquello generó nuevos conflictos en los cuales se dijeron de todo. Él la acusó otra vez de dejarlo solo.

Durante ese distanciamiento se lo vinculó sentimentalmente con una excompañera televisiva, Alejandra Gavilanes, y en el reciente regreso de La Gringa a Ecuador se conoció que había estado embarazada del presentador, pero que perdió a la criatura.

Con La Gringa. Archivo

Carlos José decidió hacer el último trámite que faltaba (registrar la sentencia de divorcio en el Registro Civil) para quedar libre de Christina y que ya no los una nada, ni siquiera un papel. Ahora a los cuatro vientos pregona su nuevo romance con Andreína Salazar.

Junto a su nueva pareja, Andreína Salazar. Archivo

Carolina Jaume es uno de los personajes faranduleros que siempre está metido en un lío. En noviembre fue denunciada por su exesposo Allan Zenck porque, supuestamente, la presentadora de TC ingresó a la urbanización donde él reside, rayó su vehículo y le dañó la chapa de la puerta.

Carolina con su exesposo. Archivo

El proceso legal que se le sigue es por supuesta violencia psicológica. Ella apareció en un video en las redes sociales diciendo que ahora debe movilizarse en los taxis de empresas que prestan este servicio. Él tiene un nuevo amor, Gabriela Guerrero.

A inicios de ese mes, en pleno feriado de noviembre, ella y Arturo Vizcarra protagonizaron un escándalo en Punta Cana, República Dominicana. Varios testigos, entre ellos Dieter Hoffmann y La Bombón indicaron que entre la pareja surgieron problemas, discusiones... Aparentemente continuará en 'Soy el mejor', de TC, pero su permanencia ha sido cuestionada.

La presentadora con Rayo en Punta Cana. Archivo

La hija de Marián Sabaté, Bárbara Fernandes, siempre trata de no alborotar el avispero. Pero esta vez no pudo tras confesar su orientación sexual, la cual no era un secreto para el círculo familiar.

La actriz la hizo pública subiendo una foto con su pareja, Pamela Dueñas, en las redes sociales. Confesó que desde niña supo que era bisexual, pero le tomó tiempo admitirlo. La noticia cayó como un balde de agua fría porque estuvo casada con el actor y director Michy Zelaya, quien según Bárbara siempre lo supo todo.

“Cuando conocí a mi exesposo Michy, yo ya había aceptado mi bisexualidad. A él se lo conté de inmediato. Nosotros estuvimos juntos cinco años y casados, aproximadamente dos. Pamela no tuvo nada que ver con nuestro divorcio”, comentó.

En 'Mucho que contar', de radio Diblú , el actor y presentador Andrés Pellacini hizo unos comentarios en contra de las mujeres que lo dejaron mal parado. Uno de ellos fue sobre la situación de Afganistán con la toma del poder de los talibanes sobre el Estado.

El presentador y actor Andrés Pelaccini. Archivo

“Invito a las feministas a trabajar en Afganistán. ¿Por qué no van a trabajar allá?”, fue una de sus cuestionadas expresiones.

“Provocar es que te vayas a la Sur Oscura un día, donde sabes que van a chupar, y vas en minifalda... Si una mujer sale de una forma muy provocativa a una zona muy peligrosa, lo está provocando”, esta fue otra de sus expresiones fuera de lugar. Esto generó una gran polémica.

En el programa 'Mucho que contar'. Redes

La Defensoría del Pueblo dispuso que el actor presentara sus disculpas por lo dicho. Lo hizo. Pero recibió insultos, amenazas de muerte en redes sociales, y fue suspendido del espacio.

Don Day. Cortesía

A Don Day le gusta llamar la atención y la mejor forma que encontró fue ingresando al reality turco 'El poder del amor', de Ecuavisa. Durante su permanencia en Estambul generó diferente tipo de reacciones por sus acciones. A veces lo querían y lo defendían en las redes sociales. Otras simplemente provocaba odio. Muchos ya no le creen.

Su archienemigo, Ricardo Delgado (quien ingresó en su lugar), siempre dijo que prácticamente lo bajaron del avión para subir a Don Day. Este mediático personaje advirtió que se iría cuando él quisiera. Su salida fue sorpresiva y se encargó de darla a conocer en sus redes sociales. Quedó mal con la producción del programa.

Luego de aquello aprovechó para pasear por El Salvador y Miami, Estados Unidos, con su nueva pareja, Elizabeth Cader, con quien volvió a Ecuador. Fue ‘bautizado’ como el ‘patrón’, supuestamente porque dirigía un grupo dentro del reality.

Ricardo Delgado. Archivo

El youtuber Felipe Crespo y la integrante del grupo Alta Tensión, Luisa Espinoza, protagonizaron un candente video que se hizo viral en las redes sociales y hasta generó un buen número de memes. Ella dijo que se trató de un material en ‘colaboración’ con su expareja para OnlyFans, la plataforma con contenido para adultos.

La candente pareja. Archivo

Tras dos años en RTS, la presentadora Mayra Montaño, conocida como La Bombón, tomó la decisión de irse a TC. En agosto debutó en los espacios 'DespiérTC' y 'El Noticiero', segunda emisión.

La Bombón. Archivo

Durante semanas se habló de ese cambio hasta que se hizo realidad. Estaba descontenta en RTS. Esto se puso de manifiesto cuando le hicieron una mejora económica a Úrsula Strenge cuando esta se iba a ir de 'Noticias de la mañana', de RTS (finalmente se fue a 'De casa en casa', TC).

“Sumé, sumé y sumé en RTS. Úrsula llegó después de mí, llegó como la reina; pero hay que ver cuáles son las reinas que suman”, dijo en una entrevista con EXPRESIONES.

En RTS se quedaron resentidos con Mayra. Pero a reina muerta, reina puesta. Ocupó su lugar Allyson Carrillo. En TC, La Bombón compartió con Mauricio Ayora en 'DespiérTC', pero el amor duró poco. Se pelearon. A Caterva no le agradaron ciertas expresiones y bromas de su entonces compañera y pidió cambió. No se pueden ver ni en pintura.