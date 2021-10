'El poder del amor' que se inició en agosto está ingresando a la recta final. El reality turco se verá hasta diciembre por la pantalla de Ecuavisa. Durante los meses que han pasado el participante que genera y sigue generando diferente tipo de reacciones es Don Day por su comportamiento. A veces lo quieren y lo defienden en las redes sociales. Otras simplemente provoca fastidio, antipatía y odio. Lastimosamente muchos no le creen.

Según el comunicador de espectáculos, Stalyn Ramos, "La nueva estrategia de Don Day es negar la importancia de los votos, pero pedir indirectamente que voten más por él.

Está asustado por el reingreso de Austin (que se dio el jueves 28 de octubre en tiempo real) y tendría 'pica' porque a pesar de todo lo que genera en contenido hasta ahora nunca ha obtenido un pin y del Team Ecuador solo Andreina ha sido consecutivamente la más votada.

De chico humilde a estratega, de allí a manipulador y ahora como sobrado ha sido la evolución de Don Day como personaje dentro de 'El poder del amor'. Poca evolución en los últimos programas. Más contenido genera fuera que dentro de la casa".

Para Lazito de la farándula, Don Day "siempre será genio y figura. Tiene claro su papel y su ventaja es que desde que comenzó su carrera es funcional al show. Esto le permite crear situaciones, conflictos que nos confunden y nos hacen creer una realidad que para él es solo parte de su estrategia para ser lo que es hoy dentro del programa, el protagonista. Un día lo quieres, otro lo odias.

Él despierta este tipo de pasiones en los televidentes y aunque varias de sus relaciones han sido armadas, veo a un Don Day enamorado. Con Elizabeth inclusive ha roto muchas reglas. Ya que no solo se ven dentro de la casa de 'El poder del amor', además han compartido en redes los encuentros que han tenido fuera de la misma.

Considero que hay dos parejas potencialmente ganadoras Don Day y Elizabeth y por supuesto Mare Cevallos y Andrés. En todo caso todo puede pasar y hay que esperar qué depara esa gran final".

Mientras que el presentador Jorge Heredia opina que Don Day es una persona muy estratégica . "Conoce del movimiento o lo que se puede generar en un reality , sí creo en que puede estar influyendo en algunos y ojo es válido y muy inteligente de su parte , si creo o no en su relación me lo reservo , pero se ve que intenta afianzarla a toda costa para apegarse al concepto del programa

Su competencia más fuerte y posiblemente ganadores pueden ser Mariela y Alejandro".

Gaby Díaz se tomará un descanso tras polémica

La presentadora Gaby Díaz estuvo envuelta en una polémica (algo que no es su costumbre) por declaraciones que hicieron sentir incómoda a la participante Griss Romero y en la que se cuestionó su dignidad como mujer. Luego de aquello se tomará un descanso en Punta Blanca con su familia durante el feriado. Además pidió dos días de permiso.

En este mal rato que pasó durante la semana, su esposo Carlos Luis Andrade fue su gran apoyo. "No pudo dormir, me ayudó que me explicara que sea más precisa al hablar. A veces se dan situaciones que se nos van de las manos".