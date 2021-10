Gaby Díaz no es un talento que ha construido su carrera a punta de escándalos, no le agrada aquello. Sin embargo, en las últimas horas, ella y su compañero Henry Bustamante han estado en el ojo del huracán por comentarios vertidos en el programa 'En contacto', de Ecuavisa, sobre la participante del reality 'El poder del amor', Griss Romero, quien quedó mal parada.

Lo que generó que los destruyan, especialmente a Gaby, en las redes sociales porque ahí se alega que por defender a la ecuatoriana Andreína Bravo se puso en tela de duda la dignidad de una mujer (Griss).

“Creo que Andreína no le ha dado a Miguel (Melfi) lo que Griss sí”, comentó Henry en la revista matinal, el miércoles 27 de octubre. Gaby añadió: “hay hombres que descartan a una niña noble, buena y que no piensa sexualmente, sino a nivel de sentimientos y prefieren buscar a mujeres que son más fáciles”.

A la defensa de Griss salió el también competidor Miguel Melfi. “Si quieren apoyar a alguien, perfecto, háganlo, pero no hay por qué atacar y faltarle el respeto a una persona sin saber lo que esa persona vive o cómo puede estarla pasando. Ojalá sean así de atrevidos para pedir disculpas públicas. Lo que hicieron fue un error y falta de respeto grave”.

También la afectada, Griss, se manifestó: “Me parece una gran falta de respeto que medios de comunicación tan profesionales se refieran a mí, sin conocerme y basarse en lo que ven en un reality, afirmando situaciones que nunca han sucedido, me sorprende viniendo de otra mujer”.

Para atacarla a Gaby, en las redes sociales desempolvaron que se casó con Carlos Luis Andrade embarazada de su hija Polly.

Ella pidió disculpas el jueves 28. “Algo me quitó el sueño. Hicimos unos comentarios generales y producto de mi comentario hay personas que se han sentido ofendidas. Tengo 20 años en TV y jamás he querido ofender a nadie, nunca mi intención fue de crítica hacia ninguna persona y menos hacer daño. Estoy consciente que mis palabras estuvieron erradas, tal vez la forma no fue la correcta, por ello pido disculpas.