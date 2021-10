A la reportera del programa 'En corto', de Teleamazonas, María de Lourdes Aguilar o Titi Aguilar (35) se le hará realidad su sueño: convertirse en madre. Tiene cuatro meses y medio de embarazo. Acaba de conocer el sexo del bebé, un varón.

Lo que todavía no decide es el nombre. Las opciones son Mateo o Matías. El 17 de octubre cumplió un año de casada (civilmente) con Efrén Monteverde y el 13 de febrero del 2022 será su primer aniversario de la ceremonia religiosa.

La llaman Titi porque, según la versión de su padre, Jorge, de pequeña no podía decir teta. Otros afirman que se le dice así por el mono Titi. Era muy inquieta.

Ahora es común que las parejas planifiquen la llegada de un bebé. ¿Ese fue el caso de ustedes?

No fue planificado, pero ya se lo había conversado. Después de casarme, durante un mes y medio lo evité, cuando dejé de hacerlo a los dos meses me embaracé. Decidimos no esperar porque con mi esposo nos conocíamos desde hace 17 años, fuimos novios durante 8. Nos separamos por casi 5 años y luego volvimos. Hemos pasado las buenas, malas y peores.

El fin de semana conoció el sexo del bebé.

Yo quería un niño y mi esposo, una niña. Si era mujercita la iba a llamar Victoria porque a los 20 años me hice una ecografía de rutina y me dijeron que iba a ser muy complicado que quede en estado. Tenía quistes. Jamás se lo comenté a Efrén. Cuando me aseguraron que iba a ser madre, fue como una victoria de ese diagnóstico que me dieron.

Un tema delicado como el que cuenta, su esposo tenía derecho a saberlo para evitar malos entendidos.

Lo sé, pero me daba vergüenza hablarlo porque me sentía que no era lo suficiente mujer y que no podía formar un hogar como la mayoría. En ambas familias querían nietos. Sentía vergüenza interna y cuando hablaban de hijos, respondía que cuando Dios lo quisiera. Así fue.

¿Están tomándose su tiempo para escoger los nombres?

Quisiera que se llame Mateo porque significa regalo de Dios. Efrén prefiere Matías.

La maternidad cambia a las mujeres…

He bajado mis revoluciones porque sé que seré madre, soy otra persona, estoy más calmada y aterrizada, no uso tacos, no me agacho ni brinco por ahí, no hago fuerzas, no manejo, evito poner en riesgo al bebé. La gente me dice que no estoy enferma, lo sé, pero me cuido. Trabajaré hasta que pueda porque quiero mantenerme activa. En el canal llevo 7 años y medio.

¿Quiere un segundo hijo pronto?

En ambos lados de mi familia se han dado embarazos de gemelos o mellizos, además mi esposo es mellizo no idéntico. En este primer embarazo teníamos la duda, no sabíamos si era uno o dos bebés. El doctor nos confirmó que era solo uno. Espero disfrutar a mi hijo por lo menos un año, luego volver a encargar.

Al principio se presentó un hematoma que podía provocar un aborto, esa fue la única preocupación que surgió. Daré a luz a fines de febrero o inicios de marzo del 2022. Ojalá sea un parto natural.

Su relación sentimental tuvo idas y vueltas…

Primero fuimos amigos, compañeros de la Universidad Católica. Luego surgió una atracción, pero no se dio en ese momento una relación. De repente comenzamos a salir hasta que nos graduamos de periodistas.

Él viajó a Brasil, después de eso terminamos. No sé si conoció a una garota (risas) por allá. Cada quien hizo su vida por su lado, nos enamoramos de otras personas. Un día nos reencontramos, entonces no sentía la necesidad de volver. Poco a poco me reconquistó. Regresamos en 2019.

Cuando se vuelve con una expareja ya se sabe el terreno que se está pisando.

Así es, ya no estamos para perder tiempo y conocemos defectos y virtudes de esa persona. En junio de ese año volvimos, en diciembre me pidió matrimonio. Antes él era muy celoso y debimos hablar porque le molestaban los saludos que me enviaban en las redes sociales, yo no respondía, pero igual se enojaba.

Considero que es una etapa superada. Él es director de noticias del canal de la Universidad Católica, no sale de su oficina, en cambio yo paso en la calle.

¿Qué valores o principios de los que sus padres le enseñaron le inculcará a sus hijos?

El respeto y tratar a todos por igual. No porque tiene dinero se tratará a alguien mejor o porque no lo tiene se lo tratará mal, no deben existir diferencias. En estos tiempos es complicado criar hijos, tengo sobrinos. A la niña le decimos que nadie debe tocarle su cuerpo o sus partes íntimas y a los niños que siempre deben respetar a su hermanita, a las mujeres.

El cuerpo sufre cambios durante el embarazo, ¿cuáles son los que usted ha experimentado?

El peso es lo más notorio, no he tenido estragos, como mareos o náuseas, tampoco antojos. Aumentaron mis pechos. Estoy asimilando la etapa de que la ropa no me queda. Me deprimí. Un día me quise poner un pantalón que antes me quedaba flojo, cuando me lo puse no me entraba, no me cerraba.

Entré en desesperación porque tenía que ir a trabajar y le pregunté angustiada a mi esposo, qué me ponía. Me dio una falda que uso en la playa, le dije que eso no. Empecé a llorar. A veces uso ropa de embarazada. Cuando tenga cinco meses, quisiera hacer bailoterapia, yoga o natación.

Durante su ausencia televisiva, ¿quién ocupará su lugar en 'En corto'?

Yo cubro Guayaquil, las playas y Cuenca. La presentadora Meche Pesantes me ayudará, ya está haciendo notas y se familiariza con los personajes.

También dijo...

Titi tiene un emprendimiento de zapatos y ropa brasileña. “No es una boutique, a través de las redes sociales nos hacen pedidos y traemos la mercadería. Tengo una socia, recién comenzamos en julio. Todo es poco a poco”, cuenta.

El tiempo libre lo aprovecha para dormir porque a veces le da mucho sueño.

Todavía no está vacunada contra la COVID-19. No lo hizo antes porque por el embarazo le dijeron que lo haga después de la semana 25. “Me enteré de mi estado el día anterior de ponerme la primera dosis. Quiero hacerlo porque estoy muy expuesta".