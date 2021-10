En la TV se ve a las personas algo más gruesas de lo que son normalmente. A la guayaquileña Allison Carrillo (33), presentadora de 'El despertar de la noticia', de RTS, le ocurre lo contrario: en pantalla luce más delgada. Alta, no sabe con exactitud cuánto mide, muy caderona y de piel canela, es espontánea y habla mucho.

María Alejandra López descontenta por no ganar el Miss Universe Colombia Leer más

Esa facilidad de palabra se la dio la radio. Debutó a los 20 años en Galaxia, la Mejor. Es licenciada en Comunicación y forma parte de los programas 'El reventón mañanero' y 'El festival de las Estrellas' de la emisora mencionada.

Se la conoce como La Potra, un seudónimo que le puso Julio César Ramón Ruano. Desde el pasado lunes hace reportes en la calle para 'La Noticia en la comunidad'.

A la cita con EXPRESIONES no acudió sola, la acompañó Karina Alvarado y la asesora de imagen de la televisora, Mariuxi Pyne.

¿Con algunos años en la radio, seguramente le ha costado dar el salto a la TV?

Me ha costado por el tiempo que llevo en la radio. Aparte hago locución comercial porque grabo para marcas de TV y esta voz no la puedo tener. La tendencia es ser más orgánica o natural. He tenido que prepararme. Siempre tuve el bicho de la TV y toqué muchas puertas. El fallecido productor Eduardo Holmes me decía que por mi talla, yo servía para cargar cámaras.

En la radio me inicié dando la hora y en estos momentos no me para nadie cuando hablo. Hasta que tuve a mi segunda hija esperé ingresar a la televisión, ya iba a cumplir 30 años.

El poder del amor: Luisao Rivera se casaría con Andreína Bravo Leer más

Es decir que había perdido las esperanzas.

Algo así porque la TV llegó cuando ya no me la esperaba. Pero definitivamente no es cuando nosotros queremos sino cuando Dios dispone. Era un anhelo que estaba en la caja de las frustraciones, de lo que no se concreta. Empecé a estudiar en línea un diplomado en voz en A Voz Academia de Expresión y Lenguaje. Siento que el público que tengo en la radio también lo gané en la TV.

La TV le obliga a madrugar y acostarse más temprano, en otras palabras a un nuevo estilo de vida.

Me levanto a las cuatro de la mañana, a las cinco ya estoy en el canal. Luego corro a la radio. Cuando se es todo terreno, lo que sobran son caminos, vivo agradecida con la vida y a todo le saco ganancias, siempre veo el lado positivo. Disfruto el momento. Antes de la TV tenía otro horario, me quedaba hasta muy tarde en la noche, ahora siento que descanso más, es otro ritmo.

¿Le costó acoplarse a su compañero José Luis Arévalo?

Había escuchado hablar de José Luis Arévalo, pero ahora que estoy donde las papas queman, solo puedo decir que ha sido un compañero maravilloso. Cuando escucho o leo comentarios negativos de gente que no lo conoce, me duele porque él se ha portado bien conmigo y me ha dado mi espacio.

¿Entonces le han hablado mal de él?

En las redes sociales y no ha faltado quienes me han dicho que tenga cuidado, he tenido que decirles que están equivocados. Creo que hay que darse tiempo para conocer a la gente.

Cuando habla de la radio se iluminan sus ojos y se siente su pasión por ella, más que por la TV.

La TV es un formato nuevo. La radio ha sido mi vida, no me las sé todas, todavía me falta hacer mucho, como ser la voz institucional de una emisora, tener un programa de salsa... soy salsera a morir. Amo Galaxia, es una emisora familiar. En esta el género que se toca es el popular.

Allison ha sido criticada por su vestuario. Gerardo Menoscal

La radio sigue siendo mágica, en la TV estoy más expuesta, no solo me escuchan, también me ven. Me emocioné cuando dos niños me escribieron para decirme que madrugaron para verme en mi debut en TV nacional, el 15 de septiembre.

Usted llegó a ocupar el lugar de La Bombón, un espacio que quedó vacío…

Cada quien es único e irrepetible. Sé que las comparaciones son inevitables, vine a marcar mi estilo, cuando hablaron conmigo me dijeron que buscaban a una chica que levante las mañanas, que sea activa porque a esa hora la gente recién se está despertando, era un formato informal, yo encajaba en ese perfil luego de las pruebas que me hicieron. Conozco a Mayrita lógicamente, la respeto y estimo. Ella tiene su estilo, yo el mío. No me afectó que dijeran que iba a ser como La Bombón, porque no es así.

¿Entonces usted llegó a imponer su estilo?

Me considero en el buen sentido de la palabra súper popular, dicen que soy carismática, me identifico con el ser humano, me pongo en los zapatos de otras personas, crecí en un hogar humilde y maravilloso, mi padre murió a los 40 años de un infarto, mis abuelos (Apolonia y Ángel) asumieron ese rol. Mi madre trabajó toda la vida. A ellos les agradezco. Me gusta crear cercanía con respeto, soy bailarina, no me quedo quieta.

¿Bajó o subió la sintonía del informativo?

No tengo idea, creo que cuando la gente está sonriente o cuando no me dice nada, todo va por buen camino.

La TV exige una mejor imagen que la radio…

Ahora en la radio también nos ven a través de las redes sociales. Aquello de la imagen me ha costado porque mi look siempre ha sido muy relajado, la ropa de ahora no es lo que usaba antes.

Natalia Oreiro: "Ya no soy la Muñeca Brava, ahora soy la abuela" Leer más

¿A qué llama un look relajado?

Un look deportivo que incluye jean, zapatos de caucho, camiseta y bufanda porque en las radios hace un frío brutal por los equipos. Mi mamá (Patricia) que vive en Londres lo sabe y es el tipo de ropa que me manda. Por las activaciones o animaciones yo llevaba tacos, me maquillaba y peinaba, pero por la pandemia andaba forrada y se suspendieron los eventos, ahora he retomado esa manera de arreglarme. Lo que ha cambiado es que ahora luzco más cubierta.

Su vestuario ha generado comentarios negativos, en especial cuando debutó.

Yo no me arreglo para salir en TV, no sabría qué ponerme, pero se aprende. Las críticas me las tomé con humor. Mi papá (Ángel), que en paz descanse siempre decía, cuando la gente habla de ti no te preocupes, hazlo cuando no lo hagan porque entonces no estás en nada. El canal me dio asesora de imagen, peluquería, desde el primer día. Ellos se encargan. Si algo no me gusta lo comunico, estoy aprendiendo para saber lo que me luce o no.

Pero ese día no se notó…

A veces se quiere hacer algo, pero no funciona, nadie esperaba que se diera de esa manera. Cuando surgen errores, lo importante es aprender, corregir y que sirva para mejorar.

Algo raro, la TV a usted la adelgaza un poco…

Ya no es la misma toma de las imágenes que antes, la tecnología ayuda, también contribuye la ropa. Mi marido (Macario Tenorio) dice lo mismo. Siempre he sido de contextura gruesa, aquello ha sido una limitante para mi trabajo. Soy de talla grande, quiero ser un referente para otras mujeres, la talla no importa si te sientes segura.

No se ha casado, pero ya vive un buen tiempo en pareja.

Conocí a Macario (59) cuando tenía 20 años en una salsoteca, yo era muy farrera, aunque aprendí a dosificarme, los fines de semana mi mamá no me paraba. Él es mayor, así me gustan. Fue asambleísta por Esmeraldas y jugador profesional de fútbol. A los 24 salí embarazada de mi primera hija, Macarena, quien tiene 8.

Además tengo otra, Cataleya (4). Ya no quiero más, mi marido a esta edad es chancletero (risas), a esa edad los hombres solo hacen mujeres. Es acolitador, no friega. Me dio estabilidad, me paró la pata. Mi mamá dice que él me calmó. Lo cogí cansado porque también fue tremendo. Soy descomplicada, tengo suerte para jalar hombre mayores (risas).

Él fue pareja de un familiar de La Bombón.

Tuvo algunos compromisos (suelta una carcajada), fue pareja de la prima hermana de La Bombón, incluso procrearon un hijo que se llama Macario. Es una negra muy guapa, las mujeres que ha tenido han sido hermosas. Lo que no fue en mi año no me hace daño. Tiene hijos que son mayores que yo, las dos pequeñas son mis niñas. Es un buen marido y mi fan número uno.

¿Es una mujer de emprendimientos?

Ya tengo uno, una venta de hamburguesas y banderillas coreanas que se encuentra al sur de la ciudad, por la Virgen del Soto, cerca del Cristo del Consuelo.