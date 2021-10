La colombiana María Alejandra López era la favorita para representar a su país en el certamen Miss Universo que se desarrollará en Israel en diciembre. Sin embargo, no ganó, quedó primera finalista.

La colombiana es recordada en Ecuador porque visitaba el país constantemente cuando mantenía una relación con el fallecido presentador Efraín Ruales.

La elección se llevó a cabo el 18 de este mes y generó el descontento de la aspirante porque se convirtió en la primera finalista y la que se llevó el título fue Valeria Ayos.

Su disgusto se hizo evidente en una entrevista que dio. “Feliz y en paz con lo que hice y, sobre todo, con el vestido que llevé. Siento que igual fui de las mejores de la noche o la mejor vestida, por lo menos, y la de mejor cuerpo también”, comentó María Alejandra y añadió: “Se me sale el ego un poco, pero es que he trabajado mucho y me he sacrificado bastante. Me sentí súper bien y siento que cumplí con mi propósito, el cual era unir a Colombia y parte del mundo en mi propio sueño.

Creo que los hice vibrar y ese es mi propósito en la vida: hacer sentir emociones y generar impacto en ellos. Vienen miles de proyectos y hay miles de cosas en camino, estoy segura de que Dios tiene propósitos muy grandes para mí, incluso más que un Miss Universo”. En las redes sociales los comentarios no se hicieron esperar. Unos dijeron que fue sincera y otros que era mala perdedora y estaba ardida.

Ahí no termina el culebrón. En el programa de entretenimiento 'Lo sé todo', se reveló que un posible escándalo estaría rondando a la ganadora y a su primera finalista porque se filtrarían videos íntimos de ellas. María Alejandra López indicó: “No sé nada de eso. ¿Son videos de qué? Realmente desconozco el tema. Nunca he temido a nada, siempre han dicho cosas de mí en los reinados, entonces me tiene sin cuidado”.