Cuando en Ecuador se estrenó la telenovela 'Muñeca brava', el público se enamoró de Milagros, el personaje que interpretó la uruguaya Natalia Oreiro. Ha corrido mucha agua bajo el puente porque su primer capítulo fue emitido en 1998 en Argentina.

La protagonista de esa historia ya tiene 44 años. “Sé que en Ecuador me recuerdan por esa producción y que la siguen transmitiendo. Ya tiene más de 20 años. A esta altura no soy la muñeca brava, sino la abuela. Mi personaje tenía una abuela”, comenta entre risas.

A la también cantante, diseñadora de moda, empresaria y presentadora no le ha faltado trabajo. “He hecho muchas series este año. Estrené el documental 'Nasha Natasha' para Netflix. Se trata de mi vida sobre el escenario y fuera de él, en una gira por Rusia, país con el que he tenido un vínculo muy fuerte. Además participé en 'Iosi, el espía arrepentido', de Amazon”.

También Natalia protagonizó 'Santa Evita', basada en la novela de Tomás Eloy Martínez, que sigue la historia del cuerpo embalsamado de Eva Perón después de su muerte, el cual se mantuvo a la espera de ser enterrado durante tres años.

En noviembre iniciará las grabaciones de la película 'Muerta de amor'. ¿Ha estado muerta de amor? “Lo estoy desde hace 20 años, de mi esposo (Ricardo Jorge Mollo) y el padre de mi hijo (Merlín Atahualpa). A pesar de la pandemia no he parado, porque además he estado conduciendo 'Got Talent', me encanta lo que hago. Celebro estar otra vez en el ruedo porque es trabajo para todos”.

Ariadne Díaz retoma su carrera con José Eduardo Derbez

Ariadne Díaz es más guapa en persona que en TV. Tiene unos profundos ojos verdes, esbelta silueta y una voz grave que demuestra que su personalidad es fuerte. La actriz mexicana fue pareja del actor José Ron y ahora está casada con el brasileño Marcus Ornellas (foto). Ha protagonizado telenovelas como 'Llena de amor' (la versión azteca de 'Mi gorda bella'), 'La malquerida', 'La doble vida de Estela Carrillo' y 'Tenías que ser tú'.

Se retiró de la pantalla para ser mamá a tiempo completo. Tiene un hijo llamado Diego. Además le interesaban proyectos de otra clase. Se comentó su regreso en el dramatizado ¿Qué le pasa a mi familia? junto a José Ron, pero finalmente ninguno de los dos participó y los que se quedaron con los roles principales fueron Eva Cedeño y Mane de la Parra.

Ariadne Díaz con su esposo Marcus Ornellas. Cortesía

Acaba de retomar su carrera con la serie de comedia 'Mi tío', de Amazon, con José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, con quien Ariadne trabajó en 'La malquerida'.

“Al principio estaba nerviosa, no solo porque era volver a lo que siempre he amado que es la actuación, sino porque además hacer comedia no es fácil. Pero luego empecé a sentirme cómoda. Cuesta menos que la gente se identifique con el drama en una telenovela o película. El sentido del humor es más complejo. Cuando leí el guion comencé a reírme, a disfrutarlo y todavía no sabía si iba a estar o no. Espero que el público se divierta por lo menos la mitad de lo que nosotros nos divertimos. José Eduardo tiene cada ocurrencia...”, dice.

Acudió a los Premios Platino del Cine Iberoamericano en España con su esposo, donde él presentó su nueva telenovela, 'Si nos dejan', que estelariza junto a Mayrín Villanueva. Aprovecharon el viaje para tomarse un descanso en esa hermosa tierra.

“Él habla muy buen español. A veces fue complicado, hubo un poco de choque cultural, pero se lo resolvió. Los brasileños tienen una mente muy abierta, en México existe mucho machismo. Nos hemos complementado”, expresa cuando se le pregunta cómo han logrado entenderse considerando que ambos son actores y nacieron en diferentes países. No descartan trabajar juntos en algún proyecto. El tiempo lo dirá.

Carlos Baute contará un chisme en su próximo tema con Chenoa

El cantante venezolano Carlos Baute (47) aparenta más edad de la que tiene. “A la gente de Ecuador se le quiere. Creo que la última vez que estuve en ese país fue con Franco De Vita. Ya hace mucho que los visité”, recuerda y añade que se considera un bendecido porque es un latino que triunfa en España. “Me han tratado muy bien. Llegué en el 99 y a partir de ahí, hubo un feeling. Algo parecido ocurrió en Chile, Argentina y México. Son países que me han tratado con cariño”.

Se siente feliz y así lo confesó porque está en marcha su proyecto musical 'El chisme', un tema en el que une voz y talento con Chenoa, quien se dio a conocer en Operación Triunfo. Ya grabó el video. “Se trata de un chisme que dicen por ahí. Eso lo digo en la canción, está muy rica”, comenta entre risas.

Desde el 2009 no ha regresado a su tierra natal, Venezuela. “No lo he hecho porque pasé un mal rato en el aeropuerto, me la jugaron muy feo. Ya en el avión para irme a México, había presentado un show, me llamaron y me llevaron a un cuarto. Después me condujeron donde estaba la maleta. Lo que hicieron fue darme una advertencia para que no volviera. Ojalá algún día vea libre a mi país. Es lo que deseo”.