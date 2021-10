El actor mexicano Eduardo Santamarina (53) es el antagonista de la telenovela 'La desalmada', protagonizada por Livia Brito y José Ron y producida por José Alberto Castro. En esta interpreta al machista y controlador Octavio, que no es su primer villano, hizo otro en 'Antes muerta que Lichita'.

La Bombón y Caterva no se pueden ver ni en pintura Leer más

Durante su paso por Madrid, España, en los Premios Platino del Cine Iberoamericano recordó que visitó Ecuador para promocionar el dramatizado 'Marisol' junto a Érika Buenfil, con quien sostuvo un fugaz romance. Ambos eran las figuras estelares y durante las grabaciones se prendió la chispa del amor. Ya eso es historia.

“Estuve en la mitad del mundo y en Guayaquil. Esas son las satisfacciones que nos da esta bendita profesión, viajar a diferentes países. Nosotros la grabamos en 1996. Ya ha pasado algún tiempo. Ojalá regrese a esa ciudad con mi esposa”, dice entre risas.

El actor con su esposa Mayrín Villanueva. Cortesía

A Eduardo, quien estelarizó telenovelas como 'Rubí' y 'Yo amo a Juan Querendón', afirma que no le quita el sueño, ya no ser el protagonista de los melodramas en los cuales participa. “Últimamente he hecho de villano, ahora ando de malo, pero lo disfruto. He podido sacar los demonios que llevo dentro. Es ‘padre’ como actor interpretar otro tipo de personajes, no me molesta porque fui bueno durante tanto tiempo, que ahora toca algo diferente, además hay que dar paso a las nuevas generaciones. El sueño es convertirse en un primer actor”.

Fernando Villarroel parodió con ropa de su esposa a Cynthia Viteri Leer más

Fue esposo de la actriz Itatí Cantoral con la que procreó a Roberto Miguel y José Eduardo y ahora está casado con Mayrín Villanueva, la madre de su hija Julia. “Hay que chambear a diario para que la relación funcione. No puedo revelar cómo la engrío, pero con pequeños detalles”, responde cuando se le pregunta cómo mantiene encendida la llama del amor. Es muy alto, mide 1.91 metros y de trato amable.

Confiesa que sus producciones favoritas son 'Ni contigo ni sin ti' en la que hizo de ciego. 'Rubí' y 'Yo amo a Juan Querendón' en la que se enamoró de Mayrín. Está a la espera de un nuevo proyecto.

Mane de la Parra. Cortesía

A través de la señal internacional de Televisa en Ecuador, se acaba de ver la reciente producción del actor y cantante mexicano Mane de la Parra (38) que lleva por nombre '¿Qué le pasa a mi familia?'.

No tenía previsto protagonizar porque estaba enfocado en sacar su nuevo disco. “Pero por la pandemia todo se retrasó y el productor Juan Osorio me propuso este proyecto con tintes de comedia que se grabó con las respectivas medidas de bioseguridad. Siempre quise trabajar con él porque lo respeto mucho, ahora entiendo por qué es tan exitoso, cuida cada detalle”, dice. Inicialmente el galán iba a ser José Ron, pero no se dio.

Interpretó el tema del melodrama ('Es una locura') junto a Emilio Osorio, hijo de Juan Osorio. A Mane, quien es nieto de la famosa escritora mexicana Yolanda Vargas Dulché, se lo ha visto en 'La malquerida' y 'Corona de lágrimas' con Victoria Ruffo.

Ahora se dedicará en cuerpo y alma a la música. Invitó a la cantante española Buika para ser parte del espectáculo Olé México, dirigido por su hermana Alondra de la Parra, producido por él y con la Orquesta Sinfónica de Minería.

“Lanzaré el disco con Buika, Lila Downs y Pitingo, además el tema 'Casi perfecta'. Aquello no significa que dejaré a las telenovelas, quiero seguir y tal vez más adelante participe en una serie. Ahora hay muchas formas de estar presente. Ya hice cine, en 'El cielo en tu mirada', junto a Jaime Camil, teatro musical… A veces lo que falta es el tiempo, hay que probar de todo”, añade el galán.

Ha sacado tres discos que incluye temas a dueto con Napoleón, Jorge Villamizar, entre otros artistas.

Majida Issa. Cortesía

La actriz colombiana Majida Issa no se parece en nada al personaje La Diabla de 'Sin senos sí hay paraíso', la producción de Gustavo Bolívar, en la cual interpreta a la mujer que quiere vengarse de Catalina (Carmen Villalobos). Es muy amable, simpática y sexy.

Ese no es su único papel importante. A su haber tiene otros, como sus participaciones en 'Lady, la vendedora de rosas', 'La Ronca de Oro' y 'La Guzmán', una producción sobre la vida de Alejandra Guzmán en México. Además su más reciente serie para Telemundo, 'Operación Pacífico'. Sin embargo, a La Diabla le debe el éxito porque “me abrió las puertas de otra audiencia y de América Latina”.

Durante su estadía en España contó que trabajo no le ha faltado. “Acabo de hacer 'Noticia de un secuestro', adaptación de la novela homónima de Gabriel García Márquez para Amazon Prime. La serie es dirigida por Andrés Wood y está inspirada en hechos reales porque sigue la experiencia penosa de un grupo que fue secuestrado en 1990 por narcotraficantes colombianos”.

No es lo único que tiene listo, además la película 'El bolero de Rubén' “que grabé durante la pandemia. Considero que ha sido algo muy difícil que he hecho en mi carrera, sin poder ensayar presencialmente, con una historia muy dura y con formas de rodar distintas. Lo que me encanta es que se trata de un filme muy musical y puedo cantar y actuar. Quiero hacer ambas”, dice entre risas y añade que será un fin de año muy musical. “Ya lancé el tema 'Qué saben ellos'”.

Su primer disco se titula 'Nocturna'. En 2017 Majida Issa fue nominada a los Latin Grammy en el género ranchero.