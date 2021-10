El sol no se puede tapar con un dedo. Lo decimos porque aunque se trata de hacer creer que entre La Bombón y Caterva (Mauricio Ayora), presentadores de noticias de TC, todo es color de rosa y que son los mejores compañeros, no es así. No se hablan, ni siquiera se miran. ‘La sangre llegó al río’ y esta sería la razón por la que él ya no está en 'DespiérTC'.

Desde el lunes 11 de este mes, se dieron cambios. En ese informativo (de las 05:45 a las 07:00) apareció José Luis Calderón en lugar de Caterva y se mantienen La Bombón y El Gitano. Caterva se quedó en la primera emisión de 'El noticiero' con Crónica viva y comparte con el equipo de 'Entre ellas' hasta las 09:00. Algo que ya estaba haciendo.

Consultada La Bombón al respecto, manifestó: “No sé nada. Solo me llamaron para decirme que se iban a llevar a cabo ciertos cambios y que él se iba al horario de 7 a 8 y a enlaces en la calle. Lo pusieron a José Luis Calderón en 'DespiérTC'. Todo se dio de un momento a otro”.

Mientras que Mauricio, quien se negaba a dar declaraciones sin autorización de sus jefes, sostiene que “el cambio es una estrategia de programación para distribuir de mejor manera a los talentos de pantalla con el fin de beneficiar al contenido y a la sintonía de los espacios, además se evita una sobreexposición”. Vale recordar que Mauricio también está en 'El noticiero estelar'.

Aunque según ellos no pasa nada, tras bastidores la historia es otra. A Caterva no le hacen gracia ciertas expresiones y bromas (en vivo y detrás de cámara de La Bombón) y hasta confianzas que al parecer ella se ha tomado, ya que no existe el grado de amistad para aquello.

¿Será que él pidió el cambio? Dos personajes con estilos similares se juntaron. En todo caso, ojalá fumen la pipa de la paz en algún momento. Aunque nada pasa por gusto. Ya que en 'DespiérTC' con los dos había más baile que noticias.

Por otro lado, José Luis Calderón es más formal, no es del estilo de ellos. Gustavo Navarro advirtió que podría darse un cortocircuito entre La Bombón y Caterva. Mientras esto ocurre, la presentadora ha colocado frases en Instagram como. "No permitas que nadie ni nada oscurezcan tu vida o enturbien tu camino, recuerda que tú eres importante para Dios … y él es el único capitán de tu barco".