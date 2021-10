La vida de Isaac Delgado (30) dio un giro en lo personal y profesional desde que ingresó a 'Noticias de la mañana', de RTS, en 2020. Tiene más presencia debido a su versatilidad televisiva y se volvió en un personaje mediático desde que se conoció su relación con su entonces compañera Úrsula Strenge (ahora en 'De casa en casa', TC). Ella tiene 48 años. Ahora Isaac presentará el segmento 'Combate' como parte de ese espacio.

Ya no es el mismo Isaac Delgado que se inició en el programa, se nota una evolución. ¿Está más posicionado?

Ese es mi programa, mi barco, mi vehículo para… y yo lo siento así. 'Noticias de la mañana' es mi casa, eso lo he ido construyendo. Ya me siento más seguro. Este espacio es una mezcla de noticias y matinal, de algo serio se cambia a algo más informal. Exige una gran versatilidad.

Desde que ingresó Luisa Delgadillo, el espacio se volvió más informativo…

El espacio está mutando y en una etapa de transición porque no solo se compite con matinales, además con un programa de noticias también ('Entre ellas', de TC). Arrancamos con lo informativo, luego damos el salto a las variedades.

Tras la salida de Úrsula Strenge llegó La Nena Gutiérrez como la figura femenina principal, pero luego regresó Luisa Delgadillo, quien había estado una temporada.

Es la pregunta que yo le hice a la producción, pero justamente es para reforzar noticias y los comentarios. Cada quien tiene un perfil. Luisa es la noticiosa, mientras que La Nena da su punto de vista como ama de casa, es la mirada más casera.

¿La Nena podría sentirse marginada porque la llevaron como la estrella femenina?

¿Por qué? Una estrella no se apaga porque llega otra. Sigue siendo la estrella.

A veces así son los egos televisivos…

Ahí no se puede hacer nada. Alguien podría decir que soy la figura principal masculina porque ahora se siente mi presencia más, he evolucionado, pero considero que soy uno más que aporta.

Es el hombre orquesta en RTS: presentador, animador, reportero, entrevistador...

Estoy agradecido porque me han permitido mostrar esa versatilidad en TV. Al principio quería ser un presentador de noticias, pero luego me di cuenta de que no solo me veía leyendo informaciones, siento que puedo hacer algo más, interactuar, mantener mayor cercanía con el televidente.

Pero es el más mediático…

Puede ser (risas). Aquí y en cualquier lugar ocurre que cuando dos personas de televisión (Úrsula y él) se juntan, nos volvemos mediáticos.

Ahora estará en 'Combate'...

¡Qué alcance tiene ese programa! Lo veo como otra oportunidad, aunque sé que será solo un segmento y con menos tiempo al aire, pero me permitirá desarrollarme en otra faceta. La esencia no se perderá.

Si le tocan la puerta de otra empresa, ¿qué camino tomaría?

Estoy trabajando para que Isaac Delgado gane un espacio de credibilidad y se consolide no solo en mi canal o en mi programa, sino en la TV ecuatoriana. Espero que con la ayuda de Dios lo logre, no en cinco o diez años, si no en un corto plazo. Quiero ser un peso pesado. 'Noticias de la mañana' es un espacio envidiado por todos porque permite ser formal y alegre a la vez, sin caer en vulgaridades. Si en algún rato ya no estoy ahí, lo nuevo debería tener esas mismas características.

Siempre le gusta vestir impecable. Gerardo Menoscal

Cuando una mujer madura se involucra con un hombre joven es cuestionada. Algo que no ocurre cuando un hombre mayor hace lo mismo con una jovencita.

Entre los famosos hombres solo se conoce el caso de Vito Muñoz. Después de conocerse nuestra relación que recibió comentarios de todo tipo, buenos, negativos, además balas, dardos… muchas personas despertaron, se motivaron y saltaron relaciones similares. Me lo escribían a mis redes sociales. Considero que lo nuestro contribuyó a dejar a un lado los prejuicios, eso es lo lindo, además lo que estamos construyendo y proyectando.

¿Qué considera ha contribuido en su relación?

Creo que mi forma de ser. El otro día en una reunión donde estaba una psicóloga, ella me dijo que me había analizado y que tengo un alma vieja, eso es lo que proyecto. Aunque si me dicen que me ponga a saltar, lo hago, porque para todo hay momento. Úrsula también es así, tiene esa chispa, pero proyecta madurez, empatía y amabilidad. Considero que nuestra relación tiene mucho tiempo más por delante.

¿Cómo ha beneficiado a su relación con Úrsula Strenge estar separados laboralmente?

El 26 de mayo formalizamos nuestra relación. Es saludable y ese fue uno de los desafíos: darnos cuenta qué tan decididos estábamos en subirnos a este barco. Hasta ahora nos ha ido bien. Ya cumplimos cinco meses juntos.

¿Le incomoda que digan que usted parece el hijo, y ella, la mamá?

Todo el mundo tiene derecho a comentar lo que piense. Cuando le di el beso en la frente y no en la boca en 'Noticias de la mañana', algunos lo criticaron, sentí que lo hice de una manera cariñosa, no morbosa. Mostrar una relación en TV nacional es complicado para mí porque no estoy acostumbrado a aquello, tampoco comparto mostrar algo íntimo o personal. Un beso en la frente es más significativo que un beso en la boca, hasta los poetas lo afirman (risas).

¿Alguno de los dos es celoso?

Úrsula no es tan celosa, tampoco lo soy tanto. Ella no permite que se rebase esa línea, pero si veo que un man lo intenta hacer, me pongo alerta. Cuido lo mío.

¿Le incomoda cuando en alguna entrevista o reunión alguien menciona al que fue esposo de Úrsula (Iván)?

Esa es su historia, no tengo nada que ver ahí. Pero sí considero que cualquier persona se sentiría incómoda si se trae de alguna manera un pasado al presente. Isaac Delgado es el presente.

La popularidad y la juventud pueden ser una mezcla peligrosa para las tentaciones que nunca faltan. ¿Cómo evita caer en ellas?

Es complicado cuando no se está seguro de lo que se dice y siente. Si se proyecta que se está en una relación estable, entonces la gente no se atreve a ir más allá. Por lo menos la mayoría se maneja así. Antes me escribían pidiendo mi número de teléfono o no faltaban los piropos, ahora ya se han dado cuenta de que para mí, Úrsula es mi actualidad.

Doy un ejemplo, si mi casa tiene candados, rejas de seguridad, dejo ver que no es tan fácil ingresar a robar un televisor que puede ser la tentación. Pero si no hay nada de esas seguridades, la tentación de robar será más grande.

Hay gente que considera que solo viven el momento y que como expresa la canción, “el amor acaba”…

Esa es la percepción de ellos y porque es lo que generalmente ha ocurrido, lo que se ha visto. Como tienen esas referencias califican que todo es igual, pero toda regla tiene su excepción.

Tiene 30 años y quiere convertirse en un peso pesado de la TV. Gerardo Menoscal

Las madres siempre ven a sus hijos como sus bebés. Seguramente la suya pegó el grito en el cielo y todavía no está muy convencida de este romance.

Al inicio a mi mamá (Priscilla) le causó mucha intriga. Me habló de las consecuencias, le dije que lo tenía claro. A la mamá de ella (Irma) también. Como cualquier madre quiere lo mejor para sus hijos, pero ya se han dado cuenta de lo que nos hace feliz.

¿Consideran vivir juntos, sin casarse?

Estamos construyendo una relación en base del respeto, confianza, cariño y comunicación, seguramente conversaremos y diremos que ya es el momento de…

Cuando ustedes salen, ¿quién paga la cuenta?

Mitad, mitad. A veces ella, otras yo, sea donde sea. Aquello quedó establecido desde el principio. Sé que las actividades de Úrsula son más visibles, pero tengo también las mías fuera de la TV, que no las muestro porque no son de interés de nadie. Estoy en bienes raíces.